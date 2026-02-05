В МИД Италии заявили о кибератаках из России перед ОИ-26

Фото: olympics.com

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о предотвращении серии кибератак, направленных на организацию МИДа и некоторые объекты Олимпиады, которые по его словам пришли из России.

«Мы предотвратили серию кибератак на офисы министерств иностранных дел, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, в том числе отели в Кортина-д'Ампеццо. Атаки были совершены из России», – сказал Таяни The Times.

В Олимпиаде-26 примут участие 13 российских спортсменов в семи видах спорта в нейтральном статусе. В том числе из Татарстана выступит двое лыжников – Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д'Ампеццо. Официальная церемония открытия Игр состоится в Милане 6 февраля без участия нейтральных спортсменов.