Фетисов назвал главу МОК Томаса Баха слабым руководителем

Олимпийский чемпион по хоккею, бывшая звезда НХЛ Вячеслав Фетисов жестко раскритиковал работу президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах — очень слабый руководитель мирового спорта. Он должен не подаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета. В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации. Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать. Бах сам спортсмен в прошлом. Видимо, из-за пресса, который на него давит, он не может разобраться в ситуации», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что МОК посоветовал запрещать участие российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) отстранила российских и белорусских атлетов от XXXI Всемирной летней Универсиады в Чэнду (Китай).