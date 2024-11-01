Фестиваль «Зиланткон» вернулся в ДК Ленина: с 1 по 4 ноября конвент ждет гостей

Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» возвращается в полностью открытый формат. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель конвента «Зиланткон», разработчик и ведущий бизнес- и образовательных игр, модератор программ МШУ «Сколково» Борис Фетисов.

«После довольно долгой паузы, когда мы [несколько лет, с пандемии] проводились в полузакрытом формате, мы пытаемся возвращаться в открытый формат и возвращаемся на площадку ДК им. Ленина в полном объеме на 4 дня. Пробуем снова стать открытым для города событием. Мы ждем довольно богатую программу: много музыки, много разных тем – литература, Восток, фантастика, футурология, игры. Мы в этом году пробуем поговорить про игры серьезные – про игры в бизнесе, в образовании, в работе с людьми. Этому посвящена конференция “Практика игры”, которая будет проходить 2 ноября», – анонсировал Борис Фетисов.

Традиционная программа фестиваля включает более 300 мероприятий, в том числе большую детскую программу. На сайте фестиваля и в группе сообщества в ВК можно найти расписание событий конвента. С помощью вкладки «Захват Зиланткона» в группе в ВК можно составить расписание личного посещения фестиваля, исходя из своих интересов. Вход на «Зиланткон» платный, для каждого дня мероприятия потребуется отдельный билет.

Фетисов также прокомментировал тему противодействия квадроберству, набравшую популярность в российских медиа. Он назвал происходящее маркетинговым проектом по вырезанию целевой аудитории нового рынка.