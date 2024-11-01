«Вырезание аудитории нового рынка»: глава Зиланткона объяснил антиквадроберство

Руководитель конвента «Зиланткон», разработчик и ведущий бизнес игр и образовательных игр, модератор программ МШУ «Сколково» Борис Фетисов на пресс-конференции в «Татар-информе» прокомментировал тему противодействия квадроберству, набравшую популярность в российских медиа.

«Поветрие с квадроберами, с моей точки зрения, – это простой маркетинговый проект по вырезанию целевой аудитории нового рынка. И я не очень понимаю: те, кто его активно муссирует, они что в доле? Уже появилась еда для квадроберов, одежда для квадроберов, поводки для квадроберов – это же прекрасный рыночек. Это не первый и не последний маркетинговый заход, который позволяет точно вырезать свою целевую аудиторию. А самая классная целевая аудитория – которая сама самоопределилась, что она именно такая. Маркетологам «пять» за эту историю», – поделился своей позицией Фетисов.

Он констатировал, что в играх люди играют не только людей, но и животных – как разумных, так и неразумных. При этом в играх важно, подчеркнул Фетисов, не переставать быть собой – зайти в игру, а потом выйти из нее.

«С моей точки зрения глупость, когда родители приводят ребенка-квадробера делать ему прививки от бешенства. Я бы на месте врачей поддержал бы игру – сделал бы ему укол физраствором и сказал: «До свидания». Это перестало бы быть таким скандальным событием. Как только перестанет скандальным событием быть, так интерес резко упадет. Надо просто помнить древнюю поговорку: запретный плод сладок. Запреты работают не так, как хотят [те, кто их вводит]», – напомнил Фетисов.

33-й Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» начинает работу сегодня в Казани в КДК имени Ленина. Мастер-классы, лекции, презентации, танцы, концерты, настольные игры, бизнес игры и других категорий игры в этом году в открытом формате будут доступны всем желающим посетить конвент до 4 ноября включительно.

В этом году, отметил Фетисов, «Зиланткон» будет больше посвящен серьезным играм – в бизнесе, в образовании, в работе с людьми. 2 ноября этому посвящена конференция «Практика игры».