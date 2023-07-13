Фестиваль «Вкусная Казань» перенесен на август

Фестиваль «Вкусная Казань», который должен был пройти 15–16 июля, перенесен на месяц позднее. Решение принято из-за проведения в городе матча Суперкубка России по футболу (15 июля). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Новыми датами гастрономического события станут 19 и 20 августа. Фестиваль, приуроченный к 10-летию проведения Универсиады в Казани, развернется на стадионе «Ак Барс Арена».

В прошлом году мероприятие собрало более 43 тыс. гостей. Свою продукцию на площадке тогда представили 57 ресторанов и кафе города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк Горького соберет локальные рестораны, бары и кафе на первом гастромаркете.