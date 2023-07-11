Казанцев пригласили на ночной гастромаркет в парке им. Горького

21 июля в парке имени Горького соберутся локальные гастробренды Казани. Попробовать напитки, стридфуд и другие блюда из их меню можно будет на ночном гастромаркете, который пройдет с 20.00 до полуночи, сообщает Дирекция парков и скверов.

Участниками вечера станут локальные рестораны, бары, бистро и фудтраки Казани. Помимо вкусной еды, гостей ожидают выступления диджеев и интерактивы, турнир по настольному теннису, фотобудка и многое другое.