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Общество 11 июля 2023 21:33

Казанцев пригласили на ночной гастромаркет в парке им. Горького

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21 июля в парке имени Горького соберутся локальные гастробренды Казани. Попробовать напитки, стридфуд и другие блюда из их меню можно будет на ночном гастромаркете, который пройдет с 20.00 до полуночи, сообщает Дирекция парков и скверов.

Участниками вечера станут локальные рестораны, бары, бистро и фудтраки Казани. Помимо вкусной еды, гостей ожидают выступления диджеев и интерактивы, турнир по настольному теннису, фотобудка и многое другое.

#дирекция парков и скверов
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