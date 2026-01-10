Фестиваль «Свет и лед» в Раифе собрал более полумиллиона посетителей

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В Раифе завершился фестиваль ледовых и снежных фигур «Свет и лед», который в этом году прошел в четвертый раз и собрал более 500 тысяч человек.

Художников и скульпторов фестиваля наградили в торжественной обстановке глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, архимандрит Гавриил и приглашенные гости.

Видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Это очень добрая традиция, которая родилась по инициативе отца Гавриила, нашего района, творческих сообществ Зеленодольска и стала украшением новогодних и рождественских праздников», – подчеркнул глава муниципалитета.

Каждая скульптура на фестивале посвящена православным традициям и семейным ценностям. Центром ледового городка стала семиметровая снежная Икона Божией Матери с ангелами, склонившими головы, а рядом установили пятиметрового снежного ангела.

Кроме того, гостей встречал «Поезд единства народов» длиной около 20 метров, украшенный флагами России, Татарстана и других дружественных стран и республик.

В период проведения фестиваля с 1 по 10 января Раифский монастырь посетили более полумиллиона туристов. Для удобства гостей была организована дополнительная парковка, курсировали автобусы, дежурили сотрудники ГАИ.

«Впереди праздник Крещения Господне, и я прошу гостей монастыря не оставлять автомобили на обочине и не создавать помехи остальным участникам движения», – отметил Михаил Афанасьев.