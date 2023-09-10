Фестиваль «СоТворение» в Казани завершился выступлением группы «Кино»

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Международный музыкальный фестиваль «СоТворение», два дня проходивший в столице Татарстана, завершился выступлением возрожденной группы «Кино».

Голос Виктора Цоя соединялся со звуком инструментов, на которых играли актуальные участники группы. Предпоследней прозвучала песня «Мама — Анархия», а последней — «Звезда по имени Солнце». Может быть, исполнители выбрали такой порядок из-за содержательных перекличек, а может быть — напротив, из-за некоторого контрапункта.

До «Кино» в субботу на сцене у Центра семьи «Казан» побывали китайский коллектив DaWangGang, рок-музыкант Найк Борзов, группа The Hatters, команда Jukebox trio, татароязычная блюз-рок-группа Gauga и многие другие музыканты.

Всего выступления у «Чаши» 8 и 9 сентября продлились около 16 часов. Участниками фестиваля стали представители восьми стран: Армении, Бразилии, Индии, Китая, Мали, России, Турции и ЮАР.