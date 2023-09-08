«Кино», Найк Борзов и The Hatters: подробная афиша фестиваля «СоТворение» в Казани

Фото: kzn.ru

Международный фестиваль «СоТворение» пройдет в столице Татарстана 8 и 9 сентября. В эти два выходных дня казанцев и гостей города ожидает музыка в формате нон-стоп: 16 часов выступлений артистов из разных уголков мира.

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Зрителей ждет погружение в музыкальные направления со всех уголков мира — от индийского фолка до китайского регги. В общей сложности на сцену выйдут 150 артистов.

Специально к фестивалю возле «Чаши» смонтировали двойную сцену и установили пять звукорежиссерских пультов. Сцена состоит из 8 тыс. элементов, а ее вес составляет почти 100 тонн. На ней выступят артисты из России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции.

Открытие намечено на 8 сентября в 14.00. В этот день на сцену выйдут:

14.05 — «Школа рока»;

14.20 — OYME (Россия);

14.50 — Rehmat-e-Nusrat (Индия);

15.20 — «Комсомольск» (Россия);

15.50 — Дживан Гаспарян-младший (Армения);

16.25 — Drunk Band (Китай);

17.00 — «Мураками» (Россия);

17.35 — Артур Исламов (Россия);

18.10 — Vieux Farka Toure (Мали);

18.45 — Петр Налич (Россия);

19.25 — Nomfusi (ЮАР);

20.05 — Алексей Архиповский (Россия);

20.50 — Therr Maitz (Россия).

В субботу, 9 сентября, расписание будет следующим:

14.00 — открытие фестиваля;

14.05 — «Школа рока»;

14.20 — Juna (Россия);

14.50 — «Хуун-Хуур-Ту» (Россия);

15.20 — Gauga (Россия);

15.50 — Jukebox trio (Россия);

16.20 — Joаo Selva (Бразилия);

16.55 — «Космонавтов нет» (Россия);

17.30 — Антоха МС (Россия);

18.05 — DaWangGang (Китай);

18.40 — Найк Борзов (Россия);

19.20 — The Hatters (Россия);

20.05 — No Land (Турция);

20.45 — «Кино» (Россия).

Культура, которую представят музыканты, охватит 47% населения земли

«Название раскрывает суть фестиваля: „СоТворение“ — это сотворчество, которое произойдет в течение двух фестивальных дней, это большой музыкальный форум. Речь идет об участии практически половины земного шара в этом фестивале, то есть интересы людей, которые представляют эти культуры, — 47% населения земли», — подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Оперный певец Артур Исламов пояснил, что вместе с ним на сцене будет работать еще ряд музыкантов.

«У каждого этого человека своя подача моей же музыки. Он вкладывает свою полноценную энергию в музыку. Соответственно, когда есть скопление этих энергий от всех музыкантов, на сцене происходит чудо. Эта энергия передается многотысячному залу, ведь музыкант всегда исполняет произведения с любовью к зрителю, а зритель с удовольствием это воспринимает», — отметил баритон.

Логотип фестиваля — тюльпан, образ этого цветка часто используется в татарской культуре. «Над ним работала целая группа специалистов, чтобы он был уместен и для того, чтобы это было про Казань, про Россию и про весь мир. Потому что на эти дни мы станем центром мировой музыки», — сказал Абзалов.

Организаторы ожидают, что музыкальный фестиваль смогут посетить около 100 тыс. зрителей. Накануне события прошла проверка звука, спецэффектов и экранов.

В день проведения «СоТворения» метро Казани будет работать в усиленном режиме

Доехать до Центра семьи «Казан» можно на автобусах №1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 98, 117, троллейбусе №2, а также на метро — выйти нужно будет на станции «Козья Слобода».

Во второй день проведения международного музыкального фестиваля «СоТворение», 9 сентября, метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме. Ближе ко времени завершения мероприятия, с 21.00 до 23.30, на линии метро будут курсировать десять составов — это максимальное число электропоездов казанской подземки. Режим работы метрополитена в этот день останется неизменным — с шести утра до полуночи.

Напомним также, что в связи с проведением в Казани музыкального фестиваля «СоТворение» 7, 8 и 9 сентября с 12.00 до 23.00 будет ограничено движение по ряду улиц.

Ограничение коснется следующих участков:

в обе стороны по улице Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова);

в обе стороны по улице Бондаренко (от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима).

Кроме того, будет закрыт доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».