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Фестиваль «СоТворение» в Казани посетили свыше 57 тыс. гостей
Международный фестиваль «СоТворение», проходивший в столице Татарстана 8 и 9 сентября, собрал за это время на площадке перед Центром семьи «Казан» более 57 тыс. гостей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.
«На протяжении двух дней на площадке нон-стоп выступали артисты из восьми стран мира: России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции», — напомнил докладчик.
Абзалов также отметил, что в фестивале приняли участие 26 коллективов, объединяющих 150 музыкантов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что фестиваль «СоТворение» в Казани завершился выступлением возрожденной группы «Кино».
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