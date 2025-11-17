Фестиваль СМИ «Камский бриз» расширит формат

На прошлой неделе Нижнекамск принял участников 5-го, юбилейного фестиваля СМИ «Камский бриз», организованного телерадиокомпаниями в структуре «Татмедиа». Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике подчеркнул, что уже в следующем году фестиваль планируется провести в расширенном формате с участием всех цифровых медиа.

«Мы обсудили с представителями ТВ развитие медиасферы с учетом современных тенденций и новых цифровых возможностей. Было предложено в следующем году провести фестиваль в расширенном формате, привлечь все цифровые медиа», – сказал он.

Юбилейный фестиваль стал площадкой для мастер-классов известных татарстанских журналистов и обмена опытом работы в современных условиях.

В рамках конкурса нижнекамская телекомпания «НТР 24» получила первые места за лучшую информационную программу, лучший репортаж и лучшее ведение программы. Кроме того, команда телеканала выиграла номинацию «Герои» в память о журналисте Александре Комарове, погибшем при исполнении воинского долга в зоне СВО, с проектом «Мы вместе». Телемарафон, проведенный в августе, собрал более 600 тыс. рублей для поддержки участников СВО.

Радмир Беляев поблагодарил нижнекамцев за активное участие в благотворительном проекте и отметил, что он продолжается и будет развиваться дальше.