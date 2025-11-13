Журналисты Татарстана съехались на юбилейный фестиваль «Камский бриз»

В Нижнекамске стартовал V Республиканский фестиваль региональных телекомпаний «Камский бриз». На площадке собрались десятки журналистов и телевизионщиков из разных уголков Татарстана.

«Здесь я второй раз, и программа отличается от прошлогодней. “Камский бриз” – это такая перезагрузка. Журналист приезжает сюда не только учиться, но и обмениваться опытом с коллегами из других городов», – поделилась корреспондент телеканала «ЮВТ-24» Маргарита Трегубенко.

В течение двух дней участников ожидает насыщенная программа: мастер-классы от известных федеральных и республиканских экспертов, а также конкурс профессионального мастерства. Среди ключевых тем – выстраивание диалога между средствами массовой информации и органами власти, внедрение технологий искусственного интеллекта в повседневную журналистскую работу, а также тонкости освещения событий, связанных со специальной военной операцией.

В этом году на конкурс поступило около 200 работ: репортажей, телепрограмм и видеороликов. Победителей определят в пяти номинациях – «Информационная программа», «Репортаж», «Ведущий», «Искусство видеосъемки» и «Герои».

«Всем участникам фестиваля я желаю всегда помнить, для кого и для чего они работают – о тех людях, которые находятся по ту сторону экрана и получают от них информацию», – отметил член жюри, сооснователь медиаплатформы «Каен Медиа» Роман Королев.

Фестиваль «Камский бриз» уже стал традиционной площадкой профессионального общения телевизионщиков Татарстана, где рождаются новые идеи, укрепляются связи и формируются ориентиры регионального телевидения будущего.