Фестиваль сериалов «Пилот» объявил своих лауреатов

В городе Иваново 23 июня завершился VI Фестиваль сериалов «Пилот». Представители онлайн-кинотеатров, ТВ и независимых студий показали новые проекты, а 15 сериалов-новинок приняли участие в конкурсной программе.

Победители определились в следующих номинациях:

Лучший пилот сериала (зрители) – «Убойный отпуск». Герои Александра Робака и Анны Михалковой спасают свой брак в отпуске. Поможет им в этом смерть красавца-турка.

Лучший пилот сериала (жюри) – «Любопытная Варвара». «Любопытненько!» – говорит десятилетняя Варвара и вместе с простодушным Васей расследует тайны и происшествия тихого поселка Верховой.

Лучший режиссер пилота – Тимур Алпатов, «Противостояние». Полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) расследует убийство, след которого уводит в события времен Великой Отечественной войны.

Самый ожидаемый документальный сериал – «Киборг».

Самый ожидаемый игровой сериал – «Гаражники».

Лучший сценарий – Эмиль Никогисян, «Жыыызнь». Михаил Галустян и Светлана Ходченкова борются за «жыыызнь» 33 тыс. лет назад.

Лучший актер пилота сериала – Лев Зулькарнаев, «Она такая классная». История одного путешествия в Санкт-Петербург – Зулькарнаев в роли влюбленного мальчика с расстройством аутистического спектра.

Лучшая актриса пилота сериала – Светлана Иванова, «Эль Руссо». Любовь русской староверки Светланы Ивановой и полицейского, русского эмигранта Семена Серзина, в жаркой Аргентине.

Лучший актерский ансамбль – «Чистые». В антураже Петербурга 1903 года героини Софьи Синициной и Дианы Милютиной ищут чистоты и свободы в стенах подпольного дома терпимости. В сериале также сыграли Федор Бондарчук и Никита Кологривый.

Специальный приз жюри за лучший режиссерский дебют – Екатерина Тодоровская, «Взрослые». История про трех подруг, которые ищут свое счастье во взрослой жизни.

Специальный приз лучшему шоураннеру – Александра Ремизова.

Специальный приз «Актер. Главный герой года – 2023» – Иван Янковский.

В роли жюри выступили режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Холоп 2», «Вызов»), режиссер Владимир Котт («Непослушник», «Непослушник 2», «Непослушники»), режиссер Петр Буслов («Бумер», «Бумер. Фильм второй», «Высоцкий. Спасибо, что живой») и режиссер Юрий Быков («Майор», «Дурак», «Елки 1914»).

Помимо конкурсной, фестиваль уже второй год проводит деловую программу. На ПМЭФ-2024 генеральный директор «ТНТ» Аркадий Водахов упоминал, что телеканал занят производством игрового полного метра «Простоквашино». В ходе фестиваля он поделился промо-кадром, а также огласил ведущих актеров: Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина, а Роман Панков – Дядю Федора.

Помимо «Простоквашино», в ближайшем будущем российского зрителя ждут «Беляковы в отпуске» про героя скетчкома «Наша Russia» Сергея Белякова – с телевизором вновь заговорит Сергей Светлаков. А уже к Новому году, 31 декабря, зрителей ждет пересыщенная звездами отечественного кино и ТВ комедия «Агент "Бриллиантовая рука"».

Кроме экранных сюрпризов случился сюрприз печатный – произошел перезапуск бумажного варианта одного из главных киножурналов страны «Искусство кино». Об этом сообщил главный редактор издания Никита Карцев, раздавший свежий тираж гостям и участникам деловой программы фестиваля.