На ПМЭФ обсудили, какие жанры будут главными в российском кино и медиа

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась конференция «Как в старой сказке: какие жанры будут главными в кинематографе и медиа?». Участники сессии – режиссеры, продюсеры и деятели индустрии – обсудили вектор развития отечественного медиа и прочность сказочного тренда в кино.

«Сейчас блокбастеры, снятые по мотивам русских сказок, стали абсолютными королями проката. Но мы понимаем, что тренды недолговечны», – сказал модератор сессии, сценарист и писатель Сергей Минаев.

Самый яркий пример затухающего тренда, по словам Минаева, супергеройская сага Marvel и жанр супергероики в целом. Сказочные мотивы в кино также канут в лету, поэтому и состоялась эта встреча – каким будет новый жанр?

6 мая генеральный директор «Газпром-Медиа-Холдинг» (ГМПХ) Александр Жаров объявил о начале сотрудничества с киностудией «Союзмультфильм». Генеральный продюсер телеканала ТНТ (находится в активах у ГПМХ – прим. Т-и) Аркадий Водахов рассказал, что уже сейчас идет работа над тремя проектами в рамках этого сотрудничества: игровой фильм по вселенной Эдуарда Успенского «Простоквашино», игровой CGI-фильм «Умка» и фильм «Принцессы».

Также Водахов объявил о старте съемок еще одной картины с ностальгическим движком – продолжении фильма «Батя». Выход планируется весной 2025 года.

«"Батя 2: Дед" – история про то, как мальчик вспоминает свое детство у дедушки, а дедушка вспоминает свой военный путь», – поделился концепцией будущей картины Водахов.

По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, тренд на ностальгию и ребрендинг старых франшиз может продержаться еще 10 лет. Так, например, студия вместе с писателем Сергеем Лукьяненко и онлайн-кинотеатром Okko под эгидой переосмысления работает над вселенной русских супергероев по мотивам книг Александра Беляева, Алексея Толстого и Аркадия Гайдара.

Уход больших игроков с российского кинорынка дает возможность отечественным продюсером больше рисковать, считает генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Отсутствие конкурентов на арене летнего кинопроката дает больше простора в части методов продвижения и используемых технологий.

«Сейчас, когда Голливуда нет, мы начали серьезно рисковать и применять те технологии, которые раньше мы не применяли никогда», – пояснил Верещагин.

Совместно с ГМПХ и студией «Кинослово», «ТриТэ» и CG Factory идет разработка франшизы «Волшебник Изумрудного Города». По словам Верещагина, речь идет об экранизации всей серии книг Александра Волкова. Фазы будущей «саги» расписаны уже на десять лет вперед.

Русские сказки – это бренд. Еще одним большим брендом являтся Александр Пушкин. Верещагин анонсировал выход биографического мюзикла «Пророк» 14 февраля 2025 года.

Классика отечественной литературы – еще один тренд. Об этом говорит касса недавних картин «Онегин» и «Мастер и Маргарита». На этой волне экранизаций Сарик Андреасян объявил о разработке «Сказки о царе Салтане». Но не в сказках нужно мерить рынок, считает Андреасян.

«Когда мы говорим о сказках – это вопрос аудитории. Семейное кино всегда обладало большой аудиторией – чуда не произошло», – сказал режиссер.

Главная проблема, с которой может столкнуться сказочное кино, – профицит. Именно перенасыщение рынка заставило супергероев «Marvel» уйти на скамейку запасных, и то же самое может произойти с экранизациями сказок в России.

Если говорить об онлайн-платформах, можно увидеть зрелость отрасли. На платформы приходит все больше семейной и взрослой аудитории, отметил генеральный директор Wink Антон Володькин. Для них тот же сказочный антураж в фильмах и сериалах пока актуален. Остальным нужно разнообразие, например, фэнтези.

Пустующую нишу фэнтези заметил не только Володькин. Генеральный директор KION Илья Бурец объявил о совместной работе с кинокомпанией Star Media над проектом «Мара и Морок». Платформа также продолжит работу над франшизой «Сергий против нечести», в которой создатели идут по пути иронического прочтения классических сказочных сюжетов.

«В третьей части мы сделали Бабу-Ягу молодой. В четвертой части мы пошли в татарские сказки, где у нас появляется Шурале. Мы говорили с Министерством культуры Калмыкии о пятой части, которая могла бы развиваться уже там», – рассказал Бурец.

В топе всегда находятся примерно одни и те же жанры, считает генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. Локомотивом всегда остаются комедия и драма. В поиске вечного продукта необходимо искать фундаментальные составляющие. Таким образом был сделан сериал «Волшебный участок», который объединил в себе привычные для нынешней аудитории жанры полицейской комедии и сказки.

«Тренд – это штука действительно временная. 90-е тоже часть вечного тренда – всё, что было 30 лет назад, мы будем любить. Чтобы создавать новые художественные произведения, а не адаптировать или повторять, нужно работать не с трендами, а с культурным кодом», – заключил Гордеев.