Фестиваль «РобоСабантуй-2024» собрал более 700 юных любителей робототехники в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском IT-парке сегодня проходит V Детский фестиваль робототехники «РобоСабантуй-2024». Праздник собрал более 700 детей-участников в возрасте от 4 до 17 лет со всего Татарстана и из нескольких регионов Приволжья.

Юбилейный «РобоСабантуй-2024» посвящён двум ключевым темам — Году семьи и Году научно-технологического развития. Поддержать начинающих изобретателей приехали не только их наставники, педагоги, но и родители, поэтому событие можно назвать не детским, а семейным фестивалем, рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это наши будущие инженеры, врачи, учителя, ученые и программисты. Приятно, что в Татарстане большое внимание уделяется такому направлению, как робототехника, со стороны нашего руководства. Дети приезжают на фестиваль не только из Татарстана, но и из других регионов страны. Благодаря такому сплочению создаётся крепкая дружба, интеллектуально богатая семья», — отметил глава Минобрнауки РТ.

По итогам фестиваля команда-победитель отправится представлять Татарстан на Всероссийский робототехнологический конкурс в Красноярске. «Интерес к робототехнике, к науке и изобретательству у детей начинается с четырёх лет. „РобоСабантуй“ — это площадка, где дети могут показать себя, начать учавствовать на всероссийских олимпиадах и конкурсах, выйти на международный уровень. Жюри оценивает умение работать в команде, креативность и востребованность проекта», — подчеркнула депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация «Бала-Сити» Альбина Насырова.

Юные разработчики приняли участие в состязаниях роботов в трех спортивных категориях: робофутбол, робокорэш и двоеборье. Гости события смогли понаблюдать, как на импровизированном футбольном поле команды роботов пытаются забить мяч в ворота противника, увидеть захватывающие поединки на ринге, где конкурсанты могли продемонстировать мастерство радиоуправления.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дети самостоятельно делают роботов и программируют. Уверен, что благодаря фестивалю у ребят с малого возраста закладывается интерес к технологиям и к спорту. Такая форма работы помогает ребёнку определиться с будущим увлечением, потому что „РобоСабантуй“ охватывает разные сферы IT. Дети пробуют и экспериментируют с технологиями, изучают все процессы в игровой форме», — рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Особое внимание гостей привлекали инженерные и творческие проекты по Lego-конструированию от самых юных конкурсантов. Они представлены в самых разных направлениях — от искусства и экологии до образования и медицины.

«Ребята собрали проект „Умный город“, в котором формируется культура, чтобы население не загрязняло свой город. Дети проектируют настоящий завод по переработке вторичного мусора. На главной выставочной площадке „Игр будущего“ на „Казань Экспо“ будет построен Город будущего, и не исключено, что лучшие работы будут там представлены», — добавил глава цифрового ведомства.

Пока дети участвовали в соревнованиях, родители и старшеклассники смогли посетить мастер-классы и лекции. Слушатели познакомились с возможностями получения IT-образования, узнали, как построить карьеру в IT-компаниях и чем может быть полезна робототехника для детей в будущем.

Напомним, что в церемонии открытия мероприятия принимали участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.