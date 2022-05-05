Фестиваль «Победный май» в Менделеевске соберет более ста реконструкторов со всей России

8 мая в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Менделеевске состоится военно-исторический фестиваль «Победный май». Определена площадка будущего мероприятия — территория ипподрома. Событие в своем Telegram-канале анонсировал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы в волнительном ожидании Дня Победы. Этот праздник — один из самых важных для нас. Идет большая, активная подготовка. 9 мая, по традиции, будем чествовать наших ветеранов, возложим цветы, увидим парад, объединимся в шествии „Бессмертного полка“, попробуем солдатскую кашу, споем военные песни. А накануне праздника нас ждет особенное событие — 8 мая впервые в Менделеевске пройдет историческая реконструкция», — отметил руководитель.

По его мнению, реконструкция — это возможность рассказать историю не просто по учебнику, а наглядно, чтобы дети и молодежь имели представление об этом периоде, о тех подвигах, которые совершали наши предки.

«Мы воспроизведем события военных действий 1945 года, участие примут 100 человек, будут задействованы артиллерийские орудия образца 1927 и 1942 годов, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ружья, больше 50 экземпляров стрелкового оружия Красной Армии», — уточнил Беляев.

Начало фестиваля запланировано на 11.00. В это время гости смогут посетить выставочные площадки и пункты горячего питания; в 11.30 состоится открытие выставки машин; на полдень запланировано торжественное открытие фестиваля и концертная программа; в 13.00 — начало реконструкции продолжительностью один час. После окончания состоится торжественное награждение участников реконструкции. Фестиваль завершится в 15.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улицах Менделеевска в преддверии 9 Мая появились баннеры с портретами ветеранов.