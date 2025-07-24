Фестиваль «Народная лодка» в Свияжске соберет около 20 тыс. гостей

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» состоится в Свияжске 26 июля. Ожидается, что мероприятие посетят около 20 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.



«Фестиваль стартует в 11:00. К участию приглашены туристы, семейные пары и речное сообщество. Приедут судостроители из Перми и Марий Эл. Всего собирается 10 мастеров. Гостей ждет захватывающая программа. Состоится торжественный спуск яхт "Акош" и "Чижик". Пройдут соревнования по спортивной гребле на шлюпках, демонстрация управления марийской долбленкой и парусной регатой», – отметил Силкин.

Кроме того, в программе фестиваля – выставка лодок ручной работы, парад судов, прогулки на яхтах и каяках, мастер-классы по строительству лодок и пошиву парусов.

Отдельной локацией фестиваля станет фотовыставка «Мир лодки», где каждый снимок расскажет историю о реке, людях и их судах. Также состоится презентация бренда речной одежды «Расшива» в стилистике матросской формы.



Впервые пройдет конкурс «Мисс Свияга», где конкурсантки продемонстрируют свои умения в рукоделии и творчестве, исполнят частушки, пройдут дефиле в уникальных нарядах на водную тематику, посоревнуются в чистке рыбы и гребле. Победительница получит главный приз – морозильную камеру «Свияга».

Одним из самых ярких событий фестиваля станет реконструкция захвата купеческого судна ватагой Волжской голытьбы.

«В Свияге развернется настоящее пиратское приключение. Ватага ушкуйников – речных разбойников нападет на торговое судно. Оно перенесет зрителей в XIX век. Разыграем эпизод атаки волжской голытьбы на лодках с примирением макетов огнестрельного оружия, пиротехнических эффектов. Это станет одной из самых зрелищных постановок фестиваля», – отметил организатор реконструкции Наиль Хабибуллин.

Для удобства гостей фестиваля организован трансфер из Казани и обратно. Автобус отправляется в 9:30 из центра Казани и возвращается вечером, сразу после завершения фестиваля в 18:00. Регистрация на поездку доступна по ссылке. Добраться до Свияжска также можно на личном транспорте, электричке или судах Флота Татарстана.