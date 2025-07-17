«Мисс Свияга», прогулки на яхтах и каяках: в Свияжске пройдет фестиваль «Народная лодка»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В конце следующей недели, 26 июля, в Свияжске состоится фестиваль «Народная лодка» – праздник волжского образа жизни, речных традиций и народных ремесел. Мероприятие развернется на берегах и водах Волги, объединив в рамках одной темы все, что связано с жизнью у реки: судостроение, быт, кухню, музыку и традиции народов Поволжья.

Главная идея фестиваля – показать реку не просто как географический объект, а как живое пространство, формирующее уклад жизни и культуру. Программа будет поделена на две части – водную и береговую.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На воде гостей ждет яркий парад судов: мастера-судостроители и владельцы маломерного флота продемонстрируют свои лодки и яхты. Центральным событием водной программы станет театрализованная реконструкция захвата судна ушкуйниками – речными пиратами средневековья.

Любители активного отдыха смогут прокатиться на яхтах и каяках, почувствовав себя частью водного праздника.

На берегу гостей ждет выставка народного судостроения, мастер-классы по ремеслам, кулинарным традициям и интерактивные игры. Особое внимание будет уделено уникальному проекту – сборке яхты-конструктора «Ласточка» от пермской команды, которая будет торжественно спущена на воду прямо во время фестиваля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые пройдет конкурс «Мисс Свияга» – участницы продемонстрируют свои таланты в рукоделии, пении и творчестве. Победительница получит приз от партнера фестиваля – морозильную камеру от Завода имени Серго. Подать заявку на участие можно по ссылке.

На сцене фестиваля выступят музыкальные коллективы, пройдет спектакль-клоунада «Большой улов» от режиссера Руслана Риманаса, веселое шоу «Большая водная битва», шуточные выборы губернатора Волги и выступления уличного театра «Папьемашенники».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Детей ждут мастер-классы, старинные русские игры и танцы – барыня, кадриль, хороводы. Оригинальная фотозона «Балаганчик русалка» станет точкой притяжения для всех, кто хочет увезти с фестиваля яркие кадры.

На дебаркадере №721 состоится презентация книги писателя Дениса Осокина «Уключина», посвященной речной культуре и поволжским традициям. Кроме того, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин прочтет лекцию о кухне волжских пароходов – уникальной странице гастрономической истории региона.