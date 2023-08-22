Равшана Куркова и Эмир Кустурица станут гостями Фестиваля мусульманского кино в Казани

Фото: mincult.tatarstan.ru

В Казани с 5 по 9 сентября пройдет XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Его гостями, участниками и звездами красной дорожки станут такие медиаперсоны, как Равшана Куркова, Эмир Кустурица, Елена Захарова, Светлана Тома и другие, а посетить большинство показов и встреч с деятелями киноиндустрии можно будет бесплатно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«У нас есть три фильма, которые мы заводим в большие залы Kazan Mall: это показ фильма “Я делаю шаг” и встреча с Равшаной Курковой. Туда же мы, наверное, пригласим зрителей, которые захотят пообщаться с Эмиром Кустурицей, который 8 сентября представит картину “По Млечному пути”. Елена Захарова проведет церемонию закрытия и представит свою картину. Будет актер, который снимался в фильме “Зулейха открывает глаза”, “Золотая Орда”, – Рамиль Сабитов, который очень известен в России, работает в Москве в театре. Кроме того Рамиля Искандер, татарка, которая родилась в Челябинске и сейчас работает в Театре наций, будет проводить церемонию открытия фестиваля и представит на следующий день фильм “Царь” Павла Лунгина, где она сыграла главную роль – роль царицы», – анонсировала Айтуганова.

Показы и встречи с актерами и кинорежиссерами будут проходить в этом году на трех площадках. Помимо кинотеатра «Мир», традиционного для Казанского международного фестиваля мусульманского кино, это будут кинозалы КРК «Корстон» и Kazan Mall. В течение пяти дней фестиваля будут показаны 112 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ. Обучающие мастер-классы для студентов Института культуры пройдут в его помещениях.

«Мы размещаем всю программу показов кинофестиваля на сайте “Корстона”. Там можно будет зарегистрироваться на все показы. На сайте кинотеатра “Мир” также можно будет зарегистрироваться на любой показ, любую творческую встречу. Все показы и творческие встречи, кроме как с Равшаной Курковой, бесплатны. Кроме того, в этом году церемония открытия будет проходить в театре Галискара Камала, театр уже продает билеты – все желающие могут попасть на церемонию открытия», – рассказала руководитель «Татаркино».

Татарстанские фильмы в этом году попали во все конкурсные программы кинофестиваля, подчеркнула Айтуганова. А 12 фильмов региона будут продемонстрированы в национальной его программе. Внеконкурсные показы дадут возможность увидеть в этом году 60 фильмов, конкурсная – 52. Всего в этом году на фестиваль поступило 712 заявок из 44 стран мира, в том числе впервые из Албании. Последняя, впрочем, отбор в конкурсную программу не прошла.

«Есть у нас и Греция, Латвия, Беларусь, Франция, Австралия, США, Канада, Бразилия… Очень много фильмов идет, конечно, из развивающихся стран. А я все время удивляюсь тому, что даже самые, на наш взгляд бедные страны, такие, как Бангладеш, каждый год нам присылают свои заявки. Казалось бы, там не до кино. Но киноискусство – это именно такой вид искусства, который позволяет показать всеми выразительными средствами современность, срез. В этом году у нас таких стран много, и мы стараемся поддерживать именно эти страны, включая их во внеконкурсную программу. Что касается конкурса, это, конечно, сильнейшие фильмы: рекомендую всем посмотреть зарубежные картины конкурсной программы, чтобы понять, как сегодня развивается кинематограф в мире», – сказала Миляуша Айтуганова.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино, напомним, ведет свою историю с 2005 года. От первоначального названия «Золотой Минбар», напомнила Айтуганова, вскоре было решено отказаться из-за претензий на это название как торговую марку одних из учредителей фестиваля. К юбилейному ХХ Казанскому международному фестивалю мусульманского кино, не исключила она, у фестиваля все же может появиться собственное емкое название.