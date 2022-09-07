Хедлайнерами «Мозаики культур» в Казани станут Фирдус Тямаев и самарский ВолгаFolk Band

10 сентября в Казани в восьмой раз состоится этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Хедлайнерами события станут популярный татарский певец Фирдус Тямаев и самарский коллектив ВолгаFolk Band. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

«На площадке выступят коллективы из Татарстана, субъектов Поволжья и Урала. Мордовские, чувашские и марийские коллективы будут представлены своим популярными исполнителями. Русская культура будет представлена одним из очень интересных коллективов из Самары — фолк-бэндом Самарской филармонии. Мы их принимали в течение года на своей площадке. Интереснейший коллектив из высокопрофессиональных музыкантов, который интересно преподносит русскую культуру и песню», — рассказал он.

Один из самых популярных певцов на татарской сцене Фирдус Тямаев завершит фестиваль. «Ждем поклонников его таланта. Это будет интересное явление в культурной жизни нашей республики», — отметил Ирек Шарипов.

«Мозаика культур» будет проходить нон-стоп — в течение семи часов. Помимо концертного блока, здесь развернутся выставки изделий мастеров прикладного искусства, ожидаются вкусная еда и народные развлечения.

В прошлом году фестиваль собрал 15 тыс. зрителей, из которых 12 тыс. находились на площадке перед театром Камала, еще 3 тыс. наблюдали за событием в социальных сетях. В этом году ожидается не меньшее количество посетителей фестиваля, добавил директор Дома Дружбы народов Татарстана.