800 тысяч диджитал-творцам и Покрас Лампас на татарском: в Казани прошел фестиваль «Нур»

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В Казани завершился третий международный фестиваль медиаискусства «Нур», собравший в этом году на 11 площадках по приблизительным подсчетам около 100 тысяч зрителей и слушателей.

Самым обозреваемым ожидаемо стало маппинг-шоу на Спасской башне Казанского Кремля. За три дня фестиваля, с 8 по 10 сентября, пронаблюдали за «трансформациями» башни с помощью цифровых технологий около 40 тысяч казанцев и гостей города. Эта площадка фестиваля «Нур» стала, пожалуй, самой репрезентативной в этом году и самой масштабной. Наблюдать произведения диджитал-художников здесь можно было бесплатно, а сами арт-гении современности помимо презентации своих работ широкой публике на таком знаковом объекте, соревновались между собой, в том числе за денежный приз. Общий призовой фонд составил 800 тысяч рублей.

«На опен-кол по Спасской башне у нас поступило 72 заявки, конкурс шел неделю. В финал прошли 5 конкурсантов, чьи работы мы и показывали в итоге на фасаде башни», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе фестиваля «Нур».

Первое место получили kiselevisual & morotape, второе – ILLUMINARIUM3000, третье разделили MOTOREFISICO, Electroartel, RODAR STUDIO.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Мы хотим познакомить Казань с медиаискусством и с мировым сообществом художников, а также поддержать молодых художников, которые работают в поле медиаарта. “Нур” – это некая платформа, которая помогает художникам обрести свое имя на мировой арене. Для молодых начинающих авторов это буст, поскольку участие в “НУРе” обеспечивает кратный рост спроса на творческий продукт и повышает узнаваемость артистов. С точки зрения глобальной миссии фестиваль “НУР” выступает объединяющим звеном, благодаря которому и опытные, и начинающие деятели искусства становятся частью мирового комьюнити и формируют принципиально новый характер событий или даже новую, современную волну медиаарта», – рассказал информагентству куратор и основатель фестиваля Рашид Османов.

Еще одна популярная локация фестиваля – центральная клумба парка «Черное озеро». Здесь уместно разместилась медитативная аудиовизуальная природоподобная инсталляция Nidum или попросту большое светящееся гнездо, сопровождаемое звуками пения птиц. Создали ее пятеро ребят из Splaces.studio. В популярном городском парке в центре города арт-объект посмотрели за три дня фестиваля около 16 тысяч человек. И Спасская башня, и парк Черное озеро стали площадками фестиваля медиаискусства, отметим, впервые.

Увидеть работы других диджитал-творцов или послушать лекции и мастер-классы можно было уже по билетам. Деловая программа проходила также три дня, площадкой стала Национальная библиотека РТ. Билет сюда на все три дня стоил 2500 рублей, на основную программу – то есть доступ в здания с медиаинсталляциями – 1500. Несмотря на цену билета (детям до 10 лет фестиваль представлял бесплатный вход), к арт-объектам до позднего вечера в каждый из дней фестиваля тянулись вереницы любопытствующих, нередко целыми семьями с детьми разного возраста. В Национальной библиотеке РТ зал с образовательной программой фестиваля впервые за три года, по словам организаторов, всегда был полностью и даже сверх того заполнен слушателями.

Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Цифровые арт-объекты можно было отыскать в Центре цифрового искусства Artplay Media (памятному многим казанцам под названием ночной клуб «Арена»), в здании бывшей типографии Каримовых (Парижсой Коммунны, 20/37), у здания завода Александрова (Тукая, 97 б), в ангаре Технополиса (Подлужная, 57), на ЖК Savin Premier. Эти объекты также впервые были выбраны для проведения фестиваля. А вот в Казанском цирке, прямо на арене, и в здании городского магистрата, как и в экстрим-парке «УРАМ», фестиваль «Нур» уже проходил в прошло году. Каждая из этих локаций привлекала от 2500 до 4000 зрителей.

Городски власти, как уверяют огранизаторы фестиваля медиаискусства «Нур», не влияли на выбор локаций мероприятия. Все зависело от выбора диджитал-творцов и организаторов фестиваля.

«Мы подбираем локации субъективно и обязательно каждый год включаем в программу новые места. Локации выбираются нами и художниками под каждое событие, каждую инсталляцию специально, чтобы наилучшим образом презентовать работы. Все инсталляции имеют сайт-специфик характер. Это значит, что отрицается возможность переноса творения в другую локацию, делая конкретное место единственной средой его существования, поскольку само пространство помогает усилить контекст, транслирует смыслы и эмоции. Та же инсталляция BOZ от организатора фестиваля — концепт-студии Formate, вне пространства цирка, где она находилась в рамках фестиваля, выглядела бы и “срабатывала” совсем по-другому. Соответственно, когда мы подбираем локации, то мы уже представляем, какие работы у нас есть, как их можно презентовать и где. Но у художников свои рекомендации по площадкам и право выбора», – отметили в пресс-службе «Нура».

Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Тем не менее, как удалось выяснить «Татар-информу», не все инсталляции были созданы специально для фестиваля с нуля. Например, тот же Nidum (гнездо) и Boz уже были созданы ранее и показаны впервые не в Казани. Но, например, специально для Казани и фестиваля «Нур» известнейший современный художник Покрас Лампас, основатель нового направления каллиграфутуризм, автор нашумевшего Супрематического креста в парке Екатеринбурга, создал работу «НУРхРИМ». Она транслировалась в дни фестиваля на 130 диджитал-экранах по всему городу.

«Эта работа никогда и нигде прежде не показывалась. И именно потому, что она была создана специально для Казани и нашего фестиваля, в ней использован текст на татарском языке», – подчеркнули организаторы.

Работа Покраса Лампаса для Казани представляет собой портал, в котором циклично сменяются рассвет и закат, цифровые каллиграфические скульптуры, созданные в VR и видеодокументации процесса письма текста. Портал сопровождают надписи: «Кояш баю – Таң ату – Закат – Рассвет (природный) и Инкыйраз – Тәрәккыять – Закат – Рассвет (культуры). Международный статус фестивалю придало участие в нем художников и дизайнеров Габриэлы Рейес (CERO TRES) и Хорхе Флореса (FRQNXY) из Мехико, MOTOREFISICO из Италии, RODAR STUDIO из Чили, Tatsuru Arai из Японии.