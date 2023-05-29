Фестиваль меда «Бал бәйрәме» и Tatar Style: в парках Бугульмы стартует летний сезон

В общественных пространствах Бугульмы 1 июня стартуют «Бугульминские сезоны». Традиционно в городе подготовили насыщенную культурную программу на территории общественных пространств, которая продлится до сентября. Она будет включать как новые, так и уже полюбившиеся бугульминцам события. Так, в прошлом году в общественных пространствах учреждения культуры организовали более 100 мероприятий, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

В этом году учреждения культуры будут проводить концерты, развлекательные и игровые программы, конкурсы, мастер-классы и флешмобы, кинопоказы под открытым небом каждую субботу — с 17.00 до 20.00. Мероприятия будут проходить на пяти городских площадках: центральная площадь, площадь Дома техники, детский парк, парк по улице Красноармейская, пешеходная зона улицы Гашека.

Традиционно 1 июня во всех парках и на площади Дома техники будут организованы праздничные программы. Мероприятия в течение лета будут приурочены и к календарным датам — Дню России, Дню Республики Татарстан, Дню русского языка и другим.

Позднее, 6 июня, на площади Дома техники пройдет промоакция «Пушкинский день» с участием народной вокальной студии «Романс». Запланированы викторины, выставка живых статуй из сказок Пушкина, «живой микрофон».

Во Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля, состоится большая концертно-развлекательная программа, а также выездная регистрация молодоженов Бугульмы.

В рамках Года национальных культур и традиций, объявленного Раисом РТ Рустамом Миннихановым, пройдут различные фестивали, праздничные, фольклорные, конкурсные и концертные программы, театрализованные постановки и народные гулянья.

Кроме того, 12 июня пройдет фестиваль «Бугульма ремесленная». 19 августа будут организованы II фестиваль меда «Бал бәйрәме» и фестиваль этномоды Tatar Style. 26 августа на пешеходной зоне улицы Гашека пройдет юбилейный фестиваль книжной культуры «Бугульма читающая — 2023».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бугульминцы создали видеоролики о блюдах национальной кухни. Вечер в честь окончания первой части «Фамильного рецепта» прошел в бугульминском ЗАГСе.