Бугульминцы создали видеоролики о блюдах национальной кухни

Вечер в честь окончания первой части «Фамильного рецепта» прошел в бугульминском ЗАГСе. Проект запустила общественная организация «Женсовет» к Международному дню семьи.

В его рамках были созданы видеоролики о блюдах национальной кухни. Чувашская, азербайджанская, татарская семьи рассказывали о том, что готовят для традиционных застолий. Видеоролики вышли в сообществе «Женсовет» во «ВКонтакте» и на Youtube.

«Женсовет своими силами периодически создает видеоролики, выкладывает их на различных платформах. Но именно ролики о семьях набрали самое большое количество просмотров, — поделилась с „Татар-информом“ Юлия Исмагилова, член Женсовета. — Люди соскучились по добрым сюжетам о настоящих ценностях: семья, любовь, радушие и, конечно, большой праздничный стол».

В ЗАГС на подведение итогов первой части проекта «Фамильный рецепт» пришли члены Женсовета и четыре семьи, три из которых участники роликов и еще одна семья Андреевых из Подгорненского сельского поселения. Семья молодая, но уже успела создать свой уникальный рецепт, объединивший всех близких. Андреевы занимаются сыроварением. В первую очередь для себя, а после уже по запросу.

Глава семьи Андрей Андреев провел мастер-класс по изготовления сыров моцарелла и чечил. Особо он был интересен хозяйкам из трех приглашенных семей.

«Семьи обменялись контактами и на наших глазах зародилась, надеюсь, большая и плодотворная дружба, — отметила председатель Женсовета Марина Солдатова. — Мы планируем не останавливаться. И познакомиться с кухней всех национальностей, проживающих в нашем районе».

Семьи вместе выпили чай, посмотрели концерт, пообщались и написали добрые пожелания проекту.

«Желаем вам дальнейшего пополнения в вашей копилке рецептов от самых крепких семей нашей многонациональной страны», — написал Шарафад Ахадов, участник проекта и глава азербайджанской диаспоры.

Каждая семья получила в подарок сувениры от Женсовета и пока еще небольшой буклет с рецептами и фотографиями участников проекта.