Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фестиваль колокольного звона в Елабуге соберет мастеров из России и Беларуси
В Елабуге в рамках Спасской ярмарки традиционно пройдет XVII Всероссийский фестиваль колокольного звона. Жители и гости города насладятся звоном елабужских колоколов в исполнении более 80 лучших мастеров колокольного искусства.
Событие соберет звонарей, служителей храмов, учащихся и выпускников различных школ колокольного искусства. Из разных уголков страны приедут фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах — колёсной лире и гуслях.
Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на соборной площади. Для гостей пройдут два звон-концерта на площади перед Спасским собором, где слушатели не только насладятся музыкой колоколов, но и узнают историю колокольного звона на Руси.
«Всего в фестивале планируют принять участие 118 человек — 74 звонаря, пять мультиинструменталистов, гусляров, исполнителей композиций на народных инструментах и духовных песен. Также в Елабугу намерены приехать 12 творческих коллективов, ансамблей — всего 39 человек», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.
Мастера колокольного звона приедут из 43 населенных пунктов Российской Федерации и Республики Беларусь. Ожидаются гости из Карелии, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Чувашии.
На фестивале будут представлены 16 школ звонарского искусства, в том числе Московская школа церковных звонарей Ильи Дроздихина, Санкт-Петербургская, Калужская, Карельская, Муромская и другие.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Спасская ярмарка в Елабуге пройдет в новом формате.
Фото предоставлено Елабужским музеем-заповедником.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»