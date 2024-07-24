Фестиваль колокольного звона в Елабуге соберет мастеров из России и Беларуси

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Елабуге в рамках Спасской ярмарки традиционно пройдет XVII Всероссийский фестиваль колокольного звона. Жители и гости города насладятся звоном елабужских колоколов в исполнении более 80 лучших мастеров колокольного искусства.

Событие соберет звонарей, служителей храмов, учащихся и выпускников различных школ колокольного искусства. Из разных уголков страны приедут фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах — колёсной лире и гуслях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на соборной площади. Для гостей пройдут два звон-концерта на площади перед Спасским собором, где слушатели не только насладятся музыкой колоколов, но и узнают историю колокольного звона на Руси.

«Всего в фестивале планируют принять участие 118 человек — 74 звонаря, пять мультиинструменталистов, гусляров, исполнителей композиций на народных инструментах и духовных песен. Также в Елабугу намерены приехать 12 творческих коллективов, ансамблей — всего 39 человек», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мастера колокольного звона приедут из 43 населенных пунктов Российской Федерации и Республики Беларусь. Ожидаются гости из Карелии, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Чувашии.

На фестивале будут представлены 16 школ звонарского искусства, в том числе Московская школа церковных звонарей Ильи Дроздихина, Санкт-Петербургская, Калужская, Карельская, Муромская и другие.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Спасская ярмарка в Елабуге пройдет в новом формате.