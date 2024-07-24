Женская рубка шашкой, медовый городок: Спасская ярмарка пройдет в новом формате

В течение трех дней — 2, 3 и 4 августа — в Елабуге состоится XVII Всероссийская Спасская ярмарка. Событие, на которое ежегодное съезжаются тысячи гостей из разных уголков России и зарубежья, пройдет в этом году в новом формате.

Одно из новшеств заключается в том, что вся торговля в этом году будет проходить только на исторических улицах купеческого города, где расположатся тематические торговые ряды. Центральную площадь займут мастера декоративно-прикладного искусства. Зоны отдыха и развлечения с объектами питания и детскими игровыми зонами можно будет посетить на стадионе «Молодежный» у Шишкинских прудов. На одной из улиц расположится «Медовый городок».

Среди изделий декоративно-прикладного искусства гости смогут увидеть ювелирные украшения, национальные костюмы, пуховые изделия, роспись по дереву, художественные ткачество и обработку кожи, керамику, гжель.

Также будут представлены лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

«На ярмарку съедутся более 300 участников из 24 регионов России. Это Татарстан, Алтай, Башкирия, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Калининградская области и другие», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь Елабужского музея-заповедника Оксана Есипова.

На сцену выйдут профессиональные артисты и фольклорные коллективы. В рамках ярмарки запланировано проведение фестиваля авторской песни «Вдохновение», тема которого в этом году «Вместе — дружная семья».

На сцене в Александровском саду в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, будут звучать песни о любви, дружбе и близких, родном крае и не только.

Специальный гость фестиваля — известный всем поколениям россиян заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков.

Еще одной новинкой фестиваля в этом году станут Первые всероссийские женские соревнования по рубке шашкой «Казарла». Более 20 участников из разных уголков России будут демонстрировать свои навыки владения клинком, в основе которых лежат национальные казачьи традиции.