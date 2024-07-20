Фестиваль «Каракуз» в Альметьевске начался с открытия «БиблиоНефти» и показа мод

Фото: © Артем Зайцев

В пятницу, 19 июля, в Альметьевске открылся один из самых масштабных фестивалей этого лета — IV Этно-модерн фестиваль «Каракуз». Форум продлится до 4 августа и объединит на своих площадках более 15 уникальных фестивалей, где каждый сможет найти что-то свое. Зрителей ждут три уикенда в режиме нон-стоп.

Фото: © Илья Макаров

Старт насыщенной программе фестиваля был дан в новой точке притяжения творческой молодежи Альметьевска. В рамках деловой программы открылось новое креативное пространство города «БиблиоНефть» — современная библиотека для хранения книг и абонементного обслуживания с полноценным кафе, проектным офисом, залом-лекторием и читальным залом-коворкингом.

«Библиотека — это одна из самых древних культурных институций доверия. Вот в этом контексте то, что мы здесь сегодня видим, — это один из методов формирования у ребенка, подростка, взрослого человека системы рефлексии и оценки информации», — заметила, выступая на церемонии открытия, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: © Илья Макаров

Продолжилась деловая программа открытия фестиваля «Каракуз» пленарным заседанием Всероссийского форума креативных индустрий Almet Creative Days, который проводится уже второй год подряд. За три дня работы форума организаторы проведут панельные дискуссии по самым разным направлениям развития креативных индустрий: интеллектуальная собственность и развитие локальных брендов, архитектура и современное прочтение дизайнов библиотек и музеев, исполнительские искусства и новые СМИ.

«Для компании „Татнефть“ развитие креативных индустрий — перспективное, важное и значимое направление. Для нас те социальные инвестиции, которые мы направляем на развитие креативных индустрий, — на сегодняшний день это именно социальные инвестиции. Но, на наш взгляд, именно за счет таких дискуссий, встреч, обсуждений у нас будет всё больше и больше возможностей и сил, чтобы развивать это направление в первую очередь как экономическую составляющую. Чтобы креативная экономика становилась не только креативной, но и экономной», — выразил уверенность директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин (фестиваль «Каракуз» организован Благотворительным фондом «Татнефть»).

Фото: © Артем Зайцев

Пока шло пленарное заседание форума, за стенами Общественного центра «Алмет» уже собрались зрители в ожидании модного показа бренда одежды Karakuz. По мнению организаторов, модный показ — это логическое продолжение фестиваля, потому что в его основе лежат идеи мультикультурности и особого культурного кода.

В этом году зрители не только увидели новые коллекции брендмейкера фестиваля — дизайнера Олега Кугушева, но и стали свидетелями эксклюзивных показов приглашенных дизайнеров. По альметьевскому подиуму прошлись модели дизайнеров этнической моды Нодиры Абдурахмановой (Узбекистан), Диляры Прохоровой (Альметьевск), Юлии Крыловой (Москва). Также в рамках модного показа подиум стал сценой для яркой смеси этники и электроники от ABIEM project и этно-шоу от аутентичной группы Zainetdin.