«Не только нефть наше богатство»: в Альметьевске пройдет фестиваль «Каракуз»

«Каракуз-2023»

Фото предоставлено организаторами фестиваля

С 19 июля по 4 августа в Альметьевске пройдет один из крупнейших фестивалей этого лета — IV Этно-модерн фестиваль «Каракуз». Чем будут удивлять гостей и жителей города в этом году, организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Очень часто, когда мы говорим о креативной индустрии, мы ассоциируем эти процессы с крупными городами и мегаполисами. Но креативная индустрия может формироваться везде», — заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Альметьевский «Каракуз» объединит на своих площадках более 15 уникальных фестивалей. Общая вместимость площадок рассчитана на 70 тыс. гостей, всего же организаторы надеются в течение девяти дней собрать около 100 тыс. человек. Участниками фестиваля станут представители Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Турции и Италии.

«Каракуз-2023» Фото предоставлено организаторами фестиваля

Откроет фестиваль 19 июля модный показ бренда одежды Karakuz, где зрители увидят новые коллекции брендмейкера фестиваля — дизайнера Олега Кугушева и его команды. Также пройдут эксклюзивные показы приглашенных дизайнеров (например, инфлюенсеров этнической моды Нодиры Абдурахмановой и Диляры Прохоровой).

«Бренд Karakuz — логическое продолжение фестиваля, потому что в его основе лежит бренд мульткультурности и наш культурный код. Этим нужно пользоваться и это нужно популяризировать», — уверен продюсер площадки Karakuz fashion week Артем Лаврентьев.

В рамках деловой программы состоится II Всероссийский форум креативных индустрий и официально откроется креативное пространство «Библионефть».

«Не только нефть наше богатство. Вы знаете, что одна из самых высоких степеней занятости в творческой индустрии — в Альметьевском районе?» — заметила министр культуры Татарстана.

«Каракуз-2023» Фото предоставлено организаторами фестиваля

В течение трех уикендов жители и гости города смогут посетить уже знакомые им события: этнофестиваль при участии «Бабушек из Бураново», фестиваль уличных театров «Легкие крылья» с мастер-классами от итальянских артистов, фестивали авторской песни, хореографии и юмора.

На II Всероссийском фестивале современного театра «Аулак» гости «увидят театр под другим углом», обещают организаторы. А уже на следующий день Антоха МС выступит хедлайнером на фестивале уличной культуры «Свобода». На джазовом фестивале выступят турецкая исполнительница Эйлюль Эргюль, рэп-исполнитель МОТ и народный артист России Дмитрий Маликов.

Свою площадку и формат полноценного события обрел Фестиваль изобразительных искусств. В его рамках запланированы художественные квизы, проект «Искусство для пацанчиков» и 500 мольбертов на одной площадке. Для любителей синематографа состоится кинофестиваль «Каракуз фильм».

«Каракуз-2023» Фото предоставлено организаторами фестиваля

Премьерными станут банный фестиваль, который пройдет на городском пляже, и VR-квест, который позволит гостям погрузиться в дополненную реальность средневековья в необычном приключении «По следам Каракуз».

Фестиваль «Каракуз2 проходит при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть». С программой можно ознакомиться в социальных сетях фестиваля или на его сайте.