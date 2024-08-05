Фестиваль «Итиль» в Казани объединит Поволжье и Крым

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Ежегодный фестиваль новой этнической культуры «Итиль» пройдет в казанском парке им. Горького в четвертый раз. Хедлайнером фестиваля станет участник «Евровидения-2010» Петр Налич. Чем еще «Итиль» удивит жителей и гостей Казани, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Фестиваль новой этнической культуры организован Дирекцией парков и скверов города Казани при поддержке мэрии столицы республики.

«Этнофестиваль "Итиль" – это яркое событие, которое позволяет молодежи прикоснуться к фольклорной музыке, декоративно-прикладному искусству, этномаркету. Как угодно можно это называть – важно, что это народная культура, переосмысленная на современный лад», – сказал начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 22:00 на зеленом поле парка Горького. Все это время на площадке будут работать музыкальная сцена, ярмарка, фуд-корты и детская зона. Также на фестивале будет представлен книжный магазин «Смена» и лекторий.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Во время лектория аудиохудожница Регина Рокитянская расскажет о древнем инструменте домре, участники фестиваля поговорят на тему переосмысления этнической культуры. Также пройдет показ и обсуждение документального фильма « Моң. Анлатма», который в этом году будет представлен на Казанском кинофестивале «Алтын Минбар».

«Щепетильно, кропотливо и долго», – так описала поиск участников фестиваля арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Лилия Валеева.

«[Непросто] найти людей, которые не просто наносят скачанный из интернета принт на футболку, а пропускают его через философию, ценности, историю, отдают приоритет качеству и смыслам – такие люди есть, их много, но их нужно искать», – поделилась нюансами своей работы Валеева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В прошлом году хедлайнерами фестиваля были певица Сюзанна и группа Settlers. В этом году «вести» концертную программу будет Петр Налич. Специально для фестиваля он подготовил программу, в которой найдется место как для «зажигательной-танцевальных», так и для «лирично-мечтательных» композиций.

Помимо Налича, для гостей фестиваля выступят певица Дышать, группа ZAKARIA, Васса Железнова, группа «Кружево» и многие другие.

Традиционно площадка становится центром объединения народов Поволжья, но в этом году фестиваль выйдет за рамки региона. Помимо Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Мордовии и Марий Эл, участие примут гости из Омска и Крыма.

Впервые событие проходило в 2021 году в рамках Года родных языков и народного единства РТ. Тогда двухдневный фестиваль проводился на территории Центра семьи «Казан» и собрал 9 000 посетителей. В 2022 году фестиваль был организован на территории парка им. Горького — его посетили более 10 000 гостей, а хедлайнерами события стали электронный дуэт «АИГЕЛ» и проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana.