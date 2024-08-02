Участник «Евровидения-2010» Петр Налич выступит на фестивале «Итиль» в Казани

В Казани, парке им. Горького, 10 августа состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Хедлайнером фестиваля станет российский певец и композитор Петр Налич, который выступает с группой и симфоническим оркестром, говорится в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.

«Специально для фестиваля коллектив Петра Налича подготовил супер-программу, в которой прозвучат треки разных лет и настроений – от зажигательных до лиричных», – отмечается в сообщении.

Напомним, в 2010 году музыкант месте с группой МКПН (Музыкальный коллектив Петра Налича) представлял Россию на конкурсе «Евровидение» и занял 11-е место.

Мероприятие пройдет на зеленом поле общественного пространства с 12 и до 22 часов.