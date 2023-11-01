Фестиваль фантастики «Зиланткон» пройдет в Казани 4 ноября

32-й Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» пройдет в Казани, в КДК им. Ленина 4 ноября. Программа рассчитана на весь день и будет проходить с 10.00 до 22.00.

В программе фестиваля этого года много событий, ориентированных на новичков, сообщили организаторы. В рамках фестиваля состоится литературный семинар, который проведет писатель-фантаст Дмитрий Скирюк, мастер-классах по саберфайтингу и танцам. Гости смогут послушать рассказы о традициях Средневековья и истории военной медицины, попробовать игровые системы в настольных ролевых играх.

Для гостей фестиваля также пройдет встреча с авторами Марией Семеновой и Анной Гуровой, программа с исследователем фантастики Сергеем Переслегиным. В рамках «Зиланткона» состоится конференция разработчиков видеоигр от Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ.

В программе значится немало развлекательных событий: спектакль и концерты, шоу победителей турнира по артистическому фехтованию, бал, разнообразные встречи. Для школьников подготовлена отдельная игровая программа на целый день.

Завершится день большим концертом группы «Оргия праведников» с Сергеем Калугиным и историческим балом.

Более подробную информацию о «Зилантконе» можно получить по телефону 8-960-060-07-39, звонки принимаются с 9.00 до 20.00.

О фестивале прошлого года читайте в материале «Татар-информа» «Мы испытываем “дефицит будущего“»: «Зиланткон» вернулся в Казань со шпагой.