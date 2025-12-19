Фестиваль «Ars Aeterna: Таланты на взлете» завершится гала-концертом в театре Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 19 декабря, фестиваль «Ars Aeterna: Таланты на взлете» завершится гала-концертом в Восточном зале нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Проект реализует Центр творческой молодежи «Идиллия Арт» с использованием гранта компании «Татнефть».

На гала-концерте выступят как уже добившиеся известности исполнители, так и талантливые учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных колледжей Татарстана.

Концертную программу представит оркестр театра Камала (главный дирижер и художественный руководитель – Данияр Соколов), за дирижерский пульт встанет преподаватель Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, лауреат международных конкурсов Ильназ Дудкин.

Солистами станут музыканты Центра творческой молодежи «Идиллия Арт», лауреаты международных конкурсов: скрипач Яков Асташин, пианистка Аделия Зарифуллина, сопрано Диляра Набиуллина, флейтист Алмаз Багабиев.

Выступят на казанской сцене и лауреаты «Ars Aeterna: Таланты на взлете» – наиболее яркие участники мастер-классов, состоявшихся в четырех городах республики. Это будут Раяна Кунафина (скрипка, детская музыкальная школа №4 Набережных Челнов), Жасмин Галимова (флейта, детская музыкальная школа №3 Набережных Челнов), Азалия Гиззатуллина (скрипка, Нижнекамский музыкальный колледж), Камиль Ахмадиев (баян, Джалильская детская музыкальная школа имени М. Г. Юзлибаева) и Карим Хуснуллин (баян, детская музыкальная школа №1 Альметьевска)

Приглашенным участником концерта станет Сводный инклюзивный хор «Трамплин» в составе воспитанников интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья №4 и №7, а также хор детской музыкальной школ №3 имени Рустема Яхина (художественный руководитель – Анна Кутепова).

В театре Камала прозвучат сочинения классиков – Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе, Петра Ильича Чайковского, а также татарских композиторов, в том числе представителей современной татарской композиторской школы – Миляуши Хайруллиной и Ильяса Камала.

Концерт начнется в 19 часов.