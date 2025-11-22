Фестиваль «Ars Aeterna: Таланты на взлете» продолжился в Нижнекамске и Набережных Челнах

Концерты «Струны души» в рамках Фестиваля «Ars Aeterna: Таланты на взлете» состоялись в Нижнекамске и Набережных Челнах 15 и 16 ноября. На сцене прозвучали шедевры мировой музыкальной классики разных эпох, передающие разнообразие человеческих переживаний и чувств через искусство музыки.

Проект реализуется Центром творческой молодежи «Идиллия Арт» с использованием гранта ПАО «Татнефть» и открывает слушателям Татарстана новые имена талантливых музыкантов.

Для слушателей выступили солисты Центра «Идиллия Арт» – лауреаты международных конкурсов, выпускники Казанской консерватории: Яков Асташин (скрипка), Аделия Зарифуллина (фортепиано), Диляра Набиуллина (сопрано). Также в концерте принял участие заслуженный артист РТ Владислав Захаров (флейта).

Солисты и оркестр «Идиллиум» под управлением лауреата международных конкурсов, преподавателя КГК им. Н.Жиганова Ильназа Дудкина исполнили музыку К.В. Глюка, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ж. Бизе, Э. Элгара и Ф. Легара.

Также в рамках Фестиваля прошли мастер-классы от казанских педагогов и исполнителей.

Для юных исполнителей из ДМШ, ДШИ, Нижнекамского музыкального колледжа и Набережночелнинского колледжа искусств были проведены занятия с мастерами из Казани по 4 направлениям: скрипка, виолончель, флейта, вокал.

Ведущими мастер-классов стали заслуженный артист РТ, солист оркестра ТГАТОиБ им. М. Джалиля, преподаватель КМК им. И.В. Аухадеева Владислав Захаров (флейта); преподаватель КМК им. И.В. Аухадеева, солист оркестра ТГАТОиБ им. М. Джалиля Алия Уразалиева (скрипка); солистка Центра «Идиллия Арт», лауреат международных конкурсов Диляра Набиуллина (вокал); солист оркестра Оперного театра им. М. Джалиля, художественный руководитель струнного квартета им. Н.Г.Жиганова, лауреат международных конкурсов Сергей Пономарев (виолончель).

Самые талантливые участники мастер-классов выступят в Гала-концерте проекта «Ars Aeterna: Таланты на взлете», который состоится 19 декабря в Восточном зале нового здания Театра им. Г. Камала.