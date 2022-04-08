Фермеры Татарстана привезут продукцию на сельхозярмарки Казани

В Казани 9 апреля пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована на 15 площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Торговые площадки будут работать с 6.00 до 12.00. В ярмарках примут участие фермеры из районов республики и агрохолдинги», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани сельхозярмарки откроются по ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27 и ул. Беломорская, 69. Жители Вахитовского района смогут приобрести фермерскую продукцию по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе ярмарочные площадки расположены по ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12; в Ново-Савиновском районе – на проспекте Ямашева, 71а и по ул. Лаврентьева, 10.

В Московском районе ярмарки пройдут по ул. Ш. Усманова, 1, в Приволжском районе – по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72; в Советском районе – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» сельхозярмарку организуют на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 19 марта и проходят каждую неделю по субботам. За прошедшие три ярмарочных дня на площадки было завезено продукции на 146,9 млн рублей. Особым спросом у горожан пользуются сахар, крупа, мясные и молочные продукты, а также товары сельхозназначения.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за качеством проведения таких мероприятий в республике. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов, добавил руководитель РТ.