Фер не доиграл вторую игру с «Авангардом» из-за травмы нижней части тела

Канадский нападающий «Ак Барса» Эрик Фер получил травму нижней части тела во второй игре четвертьфинальной сериии Восточной конференции против «Авангарда» (2:5). Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 36-летний хоккеист получил повреждение еще по ходу первого периода. Во второй игре серии с «Авангардом» Фер провел на льду 2,5 минуты и отметился голом с передачи Никиты Дыняка на 4 минуте встречи.

В этом сезоне канадец сыграл в составе «Ак Барса» 7 матчей и отметился 1 результативным баллом (1+0).

Напомним, во втором матче четвертьфинала Востока «Авангард» вновь одержал победу над «Ак Барсом» (2:5). Счет в серии стал 0:2 в пользу омского клуба, а серия переезжает в Балашиху.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах второй игры серии.