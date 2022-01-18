В ФХР сообщили о состоянии здоровья Жамнова, сдавшего положительный ПЦР-тест

Пресс-служба сборной России по хоккею рассказала о состоянии здоровья главного тренера национальной сборной Алексея Жамнова, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Как сообщается, наставник олимпийской сборной ближайшие дни проведет дома, а врачи команды будут следить за его состоянием.

«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, другой — отрицательный. В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведёт дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной», – говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Кроме того, по словам ФХР, все это время Жамнов будет проводить теоретические занятия при помощи видеосвязи.

«В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избегать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи».

Сборная России по хоккею уже начала предолимпийские тренировочные сборы. Окончательный состав на Олимпиаду будет известен 23 января.