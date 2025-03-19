Федоров генменеджер ЦСКА, в КХЛ тренд на легенд клуба в роли боссов. А что в «Ак Барсе»?

Экс-главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назначен генеральным менеджером «армейского клуба». Ранее наставник выиграл вместе с московской командой два Кубка Гагарина подряд, а затем вылетел в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Будет ли полезен Федоров для ЦСКА в новой должности – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Великий игрок и тренер будет работать в ЦСКА в новом амплуа

В современной истории фигура Сергея Федорова для «армейского» клуба значит очень многое. Буквально еще несколько лет назад он вместе с ЦСКА брал два Кубка Гагарина подряд в статусе тренера. К слову, подобным достижением не может похвастаться ни один наставник в КХЛ. За короткое время Федоров вписал свое имя в число выдающихся тренеров в истории ЦСКА.

Правда, закончились отношения Сергея Викторовича с московским коллективом в минувшем году не совсем романтично. Федоров, будучи рулевым «армейцев», вылетел из плей-офф уже в первом раунде, пострадав от ярославского «Локомотива». Досадное поражение «железнодорожникам» наблюдательный совет ЦСКА тренеру не простил. Весной 2024 года Федоров был отправлен в отставку.

Тем не менее, на клуб у специалиста обид никаких не осталось. Ни в одном из публичных разговоров Федоров не отозвался о ЦСКА в негативном ключе. Напротив, об «армейцах» Сергей Викторович всегда говорил с исключительной сердечностью и любовью. Даже присутствовали высказывания о том, что если он и продолжит дальнейшую работу в КХЛ, то только в структуре ЦСКА. Предложения других клубов рассматривать он не собирался.

То, что Федоров не пребывает на данный момент в статусе действующего главного тренера – бесспорно, упущение для КХЛ. В ЦСКА наставник проповедовал самобытный, нетривиальный и в какой-то степени революционный хоккей. За «армейцами» при Федорове было приятно наблюдать, даже порой в состоянии кризиса.

Сдержав обещание, специалист в период отсутствия работы в КХЛ не примкнул к какой-то иной команде, кроме ЦСКА. Хотя, очевидно, что интерес к кандидатуре Федорова был приличный в лиге.

Отдохнув почти целый год, легенда «Детройта» с марта 2025 года занял пост генерального менеджера «армейцев». Отметим, что селекционными делами Федоров в ЦСКА уже занимался. Было это в далеком 2016 году. Кстати, в те времена на должность президента клуба был назначен Игорь Есмантович, занимающий этот пост и по сей день.

Будет ли успешен Федоров в должности генерального менеджера?

Вопрос с подковыркой, ответ на который будет дан лишь в процессе работы Федорова. Пост генерального менеджера для него понятен и осязаем. Интересно, какие сделки с хоккеистами окажутся дебютными для Сергея Федорова на новой должности.

Вес и авторитет специалиста в российском хоккее колоссален. Поэтому скептические выводы по поводу Федорова-генерального менеджера не напрашиваются. У него есть все необходимые качества успешного функционера: хладнокровие, рассудительность, умение брать на себя ответственность в принятии волевого решения. Для Федорова в ЦСКА хорошо знакомо, пожалуй, все. Поэтому долгого времени на адаптацию не потребуется. «Армейцы» из сезона в сезон ставят амбициозные задачи, поэтому времени на раскачку Федорову особо не дадут.

ЦСКА продолжает еще строиться под руководством Воробьева. Если Илья Петрович не провалится с командой в предстоящем плей-офф, в летнее трансферное окно они войдут с Федоровым в тандеме, что вызывает безумное любопытство. Как они сработаются, найдут ли подход друг к другу?

Бирюков в «Металлурге», Федоров в ЦСКА – в КХЛ идет тренд на генеральных менеджеров, которые в бытность игроками были легендами своих клубов?

Занимательно, что в последнее время должности генеральных менеджеров в клубах КХЛ занимают люди, которые в период карьеры игрока отдали значительный промежуток времени какой-то конкретной команде. Пример Сергея Федорова и ЦСКА в это отношении не нов и не свеж.

К примеру, в «Металлурге» пост спортивного директора занимает сейчас экс-защитник уральцев Евгений Бирюков. Хоккеист выступал за команду с 2005 по 2020 год. Отыграв два последних сезона в «Салавате Юлаеве» и закончив в Уфе карьеру, Бирюков вернулся в родные пенаты. Сместив Сергея Гомоляко с должности, он комфортно обосновался в лице спортивного директора «Металлурга».

Если экстраполировать подобную тенденцию на «Ак Барс», то на пост генерального менеджера казанцев, конечно, напрашивается кандидатура Даниса Зарипова. В недавнем интервью «ТИ-Спорту» легендарный для Татарстана хоккеист признался, что подумывает о карьере управленца какой-либо профессиональной команды в ближайшее время.

«Если мы возьмем список присутствующих в Госсовете республики, то большинство из них – руководители предприятий и заводов. Проблемы в этом не вижу. Поэтому если «Ак Барс» предложит какую-нибудь должность в клубе, буду совмещать с работой депутата», – отметил Зарипов.

Зарипов в роли генменеджера «Ак Барса» – история интересная и имеющая право на существование. Есть в истории клуба и другие легенды – тот же Алексей Чупин и многие другие. Текущий же функционер команды Марат Валиуллин наделен, безусловно, большим кредитом доверия в казанском клубе.

Однако череда не самых удачных трансферов и два вылета в первом раунде плей-офф за последние три года вызывают сомнения в эффективности его работы.

Фото на анонсе: ak-bars.ru