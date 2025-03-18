Данис Зарипов: «Порой смотрю с открытым ртом, но иногда «Ак Барс» играет так, что стыдно»

Два года назад Данис Зарипов завершил карьеру хоккеиста. Сейчас пятикратный обладатель Кубка Гагарина и бывший капитан «Ак Барса» является депутатом Госсовета Татарстана. В эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» он рассказал о нюансах работы в парламенте и поделился мнением о текущем положении дел в стане «барсов».





Данис Зарипов: «Единственное, о чем я жалею, что не доиграл тогда до конца сезона. Но как случилось, так случилось»

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

«Состав у «Ак Барса» – один из лучших по именам. Уверен, смогут собраться и в плей-офф покажут достойную игру»

– Один мой коллега, болельщик «Ак Барса» со стажем, перед моим отъездом к вам на интервью сказал: «Передай Данису: пусть берет клюшку и возвращается на лед, хватит ерундой заниматься. У команды ничего не получается». Ответите?

– Конечно, приятно слышать такие слова, тем более от болельщиков с опытом, которые большую часть своей жизни посвятили хоккею, поддержке нашей команды «Ак Барс». В первую очередь хотелось бы пожелать ему здоровья, чтобы оно его не подводило. Как можно больше радостных моментов в жизни, в семейном кругу.

Что касается ответа, давайте будем относиться к этому всему с пониманием. Как только у команды что-то забарахлило, многие сразу готовы ее сожрать, спустить на нее весь негатив. В этой критике, конечно, есть доля справедливых моментов, но в таких ситуациях я все-таки стараюсь придерживаться того, что для команды это только плюс. Для ребят, тренерского штаба и руководителей. Ведь именно в эти моменты можно найти ту схему, которая исправит все эти ошибки.

– Давайте подкинем еще одну ложку дегтя в ту самую бочку. Последний раз «Ак Барс» выигрывал титул в 2018 году, прошло уже семь лет. Что не так?

– По-моему, вы сами подкинули ту ложку дегтя в бочку меда (смеется). На сегодняшний день я не очень готов говорить об этом, потому что такие выводы надо делать все же по весне, по окончании сезона. Мы знаем примеры, когда команда неуверенно играла в регулярном чемпионате, ее болтало со стороны в сторону, но в плей-офф она собиралась и выдавала хороший результат.

Однако согласен, что это единичные случаи. Как правило, такое не срабатывает. Надо сделать серьезные выводы сейчас, время еще есть, состав у «Ак Барса» один из лучших по именам. Я надеюсь, что эти ребята смогут собраться, проведут анализ и в плей-офф покажут достойную игру.

– Если «Ак Барс» вылетит в первом раунде нынешнего плей-офф, это будет второй такой вылет подряд, чего прежде в истории клуба не было. Что происходит с командой в последние годы в целом? За исключением чудесного попадания в финал Кубка Гагарина в 2023 году с Билялетдиновым, остальные сезоны не задались?

– Не будем забывать, что Олег Валерьевич Знарок тоже сделал немалый вклад в команду. Команда и с ним уже набирала обороты. Может быть, все ждали от нее, что игроки будут рвать и метать. Но хоккей сейчас совсем другой, на одном коньке никого уже не обыграешь, независимо от фамилии на спине. И во всей этой ситуации у нас был пробел в обороне. То есть мы многое позволяли сопернику. Но все мы знаем Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова, какой у него спрос за это. У него всегда было так: сделай все, чтобы не дать сопернику забить, а впереди можешь делать, что хочешь.

Он пришел, скорректировал все пробелы и упростил игру. Но по статистике я не увидел, что команда начала показывать суперигру. Кроме того, при Знарке мы сыграли семь или восемь овертаймов и больше половины их проиграли, а с Зинэтулой Хайдяровичем те же самые овертаймы команда выигрывала. Да, это дорогого стоит, это немаленький вклад. Такими маленькими нюансами и победами команда добралась до первого места в регулярном чемпионате. И до финала Кубка Гагарина.

«К Анвару я отношусь хорошо, мы с ним в хороших отношениях, периодически созваниваемся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гатиятулина как тренера знаю только со стороны. Вместе мы не работали»

– У генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина поработало уже четыре тренера, при которых было два вылета в первом раунде плей-офф и сейчас может случиться третий. Дело лишь в наставниках, или есть вина и менеджмента?

– Безусловно, есть виновные как с той позиции, так и с этой. Такие неудачи не происходят без виноватых, но каждый видит свою работу по-своему, исходя из своего опыта.

– Как в целом оцениваете работу Анвара Гатиятулина в качестве тренера?

– К Анвару я отношусь хорошо, мы с ним в хороших отношениях, периодически созваниваемся. Но как тренера я знаю его только со стороны, вместе мы не работали. Если судить по игре, буду честен, ряд матчей был с сумасшедшим эффектом – смотрел с открытым ртом и был горд за наш клуб. Но при просмотре других матчей приходилось чесать затылок и гнать негативные мысли из головы.

– Хорошо, что спад у «Ак Барса» начался перед плей-офф, или системные ошибки распространятся и на решающую часть сезона?

– Мы видели, что команда может играть. Опять же, скажу, что на нее можно смотреть с открытым ртом и завидовать белой завистью тем, кто на льду. А иногда играют так, что бывает стыдно.

Тот спад, который сейчас происходит, я считаю, только на руку нашей команде, потому что время еще есть. Есть время сделать выводы и войти в плей-офф в хорошем настроении, с уверенностью.

– Не жалеете, что завершили спортивную карьеру?

– Единственное, о чем я жалею, что не доиграл тогда до конца сезона. Я понимал, что не играл бы каждую игру, даже не каждую вторую, но мог выходить и приносить пользу не только на льду, но и в раздевалке.

Но как случилось, так случилось. Жалеть об этом после такой карьеры точно нет смысла. Сейчас живу другой жизнью, пока наслаждаюсь моментами свободы.

– Появилось ли у вас новое хобби после завершения карьеры?

– В принципе, в последние несколько лет игровой карьеры я старался посвящать свободное время отдыху и, конечно же, раздумьям, ознакомлением с новой жизнью. Изучал множество разных интересных проектов, которые существуют вне хоккейной жизни. После окончания карьеры, когда появилось время, какой-то период был на полном релаксе, посвящал время семье и занимался своим любимым хобби – рыбалкой. А когда насытился этим, вовлек себя в изучение новой жизненной сферы.

«Для меня это новый этап. Там можно многому научиться, получить большой хороший опыт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Госсовете Татарстана, как и в хоккее, есть опытные ветераны и есть молодежь, которая «носит шайбы»

– Вы стали депутатом Госсовета Татарстана. Расскажете поподробнее об этой сфере.

– После отдыха я начал, опять же, изучать новые сферы в ожидании предложения от клуба. Затем поступило предложение поучаствовать в праймериз и в случае победы на них в выборах в парламент. Я подумал: почему бы и нет? Много вопросов накопилось по спорту, в том числе по детскому, мне хотелось бы озвучивать и решать эти проблемы. Надо двигаться, учиться чему-то новому. У меня в Госсовете Татарстана много друзей, я посоветовался с ними. Конечно, для меня это новый этап. На самом деле сейчас, спустя практически год, я понимаю, что это на самом деле интересно. Там можно многому научиться, получить большой хороший опыт. Но в принципе я пока не тороплю события. Ведь в Госсовете, как и в хоккее, есть опытные ветераны и есть молодежь, которая «носит шайбы».

– А конкретные идеи уже есть?

– Нет, пока так глубоко не залезал. Пока разбираемся с запросами граждан, их очень много. Я думаю, что все новенькие депутаты проходят прежде всего через это – запросы (смеется).

Люди обращаются по разным сферам: дороги, свет, транспорт. Я состою в Комитете по социальной политике, там много сфер: медицина, культура и многое другое. Также занимаюсь всем спектром вопросов по здоровому образу жизни, включая детский спорт, лицензирование объектов и многое другое. Ведь это не значит, что депутат, входящий в определенный комитет, занимается только одной сферой. Депутат Госсовета Татарстана обязан выслушивать любые темы и после этого уже перенаправлять или как-то содействовать в решении этих проблем.

– В голосованиях участвуете?

– Да, в них участвуют все. У каждого свое мнение. Бывает, такие интересные дебаты происходят (смеется).

– Дебаты за закрытыми дверьми можно сравнить с перепалкой в хоккейной раздевалке?

– Пока, на самом деле, я не присутствовал на дебатах при закрытых дверях. Везде были СМИ, везде были камеры.

– Есть какой-то депутат, который взял над вами шефство, как вы в свое время брали над молодыми в хоккее?

– Такого нет. Есть председатели комитетов, у нашего комитета это Светлана Михайловна Захарова. Она опытный человек, уже много лет в Госсовете. Все, кто входит в наш комитет, к ней прислушиваются и всегда с ней в первую очередь советуются.

«У меня и раньше костюмов было достаточно, количество не изменилось. Штук семь или десять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди говорят, что Татарстан – красивая, хорошая республика. И что хоккейный клуб один из лучших в Европе»

– Привыкли уже к строгим костюмам после спортивной и тренировочной формы?

– Я их и во время игровой карьеры надевал. Но сейчас это приходится делать чаще. Конечно, привыкаю.

– А сколько у вас костюмов?

– У меня и раньше их было достаточно, количество не изменилось. Штук семь или десять.

– Марат Бариев, бывший министр спорта Татарстана, сейчас тоже депутат Госсовета. Взаимодействуете? Дает ли он вам какие-то советы?

– Да, с Маратом Мансуровичем мы часто пересекаемся, иногда сидим за соседними «партами». Он имеет колоссальный опыт, всю жизнь в спорте и политике. Конечно же, он много советует. Всегда открыт, когда я к нему обращаюсь. Я считаю, это нормально. Опять же, передача опыта молодому поколению. Это нормально и правильно.

– Владимир Путин на своей «Прямой линии» назвал Казань одним из лучших городов Европы. Как вы оцениваете вклад «Ак Барса», хоккея и в целом спорта в развитие Казани и Татарстана?

– Как мы уже с вами ранее обсуждали, «Ак Барс» – это узнаваемая команда. Когда, например, общаемся с ребятами в другом городе, как только звучит «Ак Барс», они сразу говорят: это же команда из Татарстана, Казани. Даже за границей были такие случаи: люди, которые вообще о хоккее не знают, говорят, что Татарстан – красивая, хорошая республика и впридачу, что там хороший хоккейный клуб, один из лучших в Европе.

Да, это на самом деле так. «Ак Барс» своими результатами озвучил на весь мир, что такое Казань и Татарстан. Помимо хоккея, за последнее время в Казани прошло более сотни международных мероприятий. И это тоже открыло глаза всему миру на Татарстан и его столицу с положительной стороны.

«Мы обязаны были его сохранить и дать ему шанс. По сути, он одна из главных легенд клуба» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не поддерживаю решение «Ак Барса» по Артему Лукоянову»

– Этот вопрос вам уже задавали, но все же: наверняка вы помните, что недоброжелатели намекали, что вы «передержали» свою карьеру. Мол, можно было уходить раньше, на взлете, что вы «обманывали хоккей». Что думаете об этом?

– Я отвечу открыто и честно – я сделал все так, как сам и хотел. Я говорил неоднократно: как почувствую, что не приношу пользы, так и закончу. Именно тот сезон я и хотел довести до конца и завершить карьеру.

– А с Артемом Лукояновым вы не общаетесь?

– Мы с ним на связи. Он играет в Белоруссии за местный «Металлург» (из города Жлобин, – прим. Т-и), у них сейчас задача – выиграть чемпионат. Клуб ему нравится, инфраструктура, которая там создана для хоккея, тоже. По словам Артема, его команда соответствует уровню КХЛ.

– Он же еще мог поиграть в КХЛ?

– Ему не поступало предложений. Заканчивать он не собирается. Как говорит, держит себя в хорошей спортивной форме. По окончании сезона готов рассматривать предложения клубов КХЛ.

– Согласны, что Лукоянова некрасиво выгнали из «Ак Барса»?

– Я не поддерживаю это решение «Ак Барса». Как бы человек себя во взрослой жизни ни вел, он делал свою работу на льду. В плей-офф прошлого сезона он был лучшим игроком команды. И по сезону в целом. Он – местный воспитанник. Не «Ак Барса», но «Нефтяника», тоже татарстанского клуба. Мы обязаны были его сохранить и дать ему шанс. По сути, он одна из главных легенд клуба.

«Завод существует, он загружен практически максимально. Но загружен по причине того, что нам не хватает рабочей силы» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Завод «ЗаряД» загружен практически максимально. Но это потому, что нам не хватает рабочей силы»

– Допустим, «Ак Барс» предложит вам должность в клубе – сможете совмещать ее с работой депутата?

– Если мы возьмем список присутствующих в Госсовете республики, то большинство из них – руководители предприятий и заводов. Проблемы в этом не вижу.

– Что сейчас происходит с заводом «ЗаряД»?

– Завод существует, он загружен практически максимально. Но загружен по причине того, что нам не хватает рабочей силы. На сегодняшний день эта нехватка присутствует в Набережных Челнах не у одного предприятия, поскольку там очень много производств с разными уровнями заработной платы, и люди все равно стремятся к лучшим условиям. Уходят на предприятия, которые производят беспилотники, где зарплаты, соответственно, совсем другие. Когда предлагают в два-три раза больше, ни один человек не усидит.

– Как развивается центр «Победный бросок»?

– Он, скажу честно, как-то с первых дней набрал свои обороты и по сей день балансирует в зависимости от времени года на одном уровне. Например, сейчас зимний период, и он заполняется. В летний здесь пусто, приходят один-два человека. Это чисто социальный проект, не для материальных заработков, а для самоокупаемости и для предоставления нашему молодому поколению возможности развиваться в лучшую сторону в нашей любимой игре.

– Есть у вас новые бизнес-идеи, о которых еще никто не в курсе?

– Идеи есть, их много, но их надо развивать. И из спортивной сферы, и не из спортивной. Я думаю, у всех людей есть свои идеи и проекты, но для всего этого нужно время, нужны обстоятельства, чтобы их запустить и развивать.

– Запомнилась ваша встреча с Алексеем Морозовым на «Ак Барс Шоу». Что осталось за кадром?

– Честно, очень приятны такие моменты. В компании с Алексеем приятно находиться. Не буду скрывать, когда я с ним познакомился, когда начали играть и дружить на льду и вне льда, он очень много мне дал. Я очень много почерпнул у него как у капитана, как у человека. Мы по сей день в хороших отношениях, и мне приятно находиться с ним в компании. За кадром тоже хорошо провели время.

Артур Халилуллов