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Федор Бондарчук встретился в Казани с Зинэтулой Билялетдиновым
Актер, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук сегодня встретился в Казани с главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулой Билялетдиновым.
Кинематографист является продюсером популярного сериала о хоккейной команде «Молодежка». Шесть его сезонов вышли с 2013 по 2019 год.
Вечером, в 19 часов, в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ» на льду «Татнефть Арены» встретятся «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Федор Бондарчук побывал в театре имени Галиасгара Камала.
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