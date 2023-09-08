Федор Бондарчук встретился в Казани с Зинэтулой Билялетдиновым

Федор Бондарчук и Зинэтула Билялетдинов

Фото: АО «Татмедиа»

Актер, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук сегодня встретился в Казани с главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулой Билялетдиновым.

Кинематографист является продюсером популярного сериала о хоккейной команде «Молодежка». Шесть его сезонов вышли с 2013 по 2019 год.

Вечером, в 19 часов, в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ» на льду «Татнефть Арены» встретятся «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Федор Бондарчук побывал в театре имени Галиасгара Камала.