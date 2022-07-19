Федеральный Сабантуй в Ульяновске обошелся Нижнекамску почти в 15 млн рублей

На проведение XXII федерального Сабантуя в Ульяновской области из бюджета Татарстана Нижнекамску было направлено 14,9 млн рублей. Об этом на сессии города и района сообщила руководитель Департамента по бюджету и финансам Нижнекамска Светлана Логинова.

«14,9 млн рублей было направлено на организацию татарского праздника Сабантуй в городе Ульяновск. Из них мы 4,1 млн должны передать в бюджет города», — отметила спикер.

Федеральный Сабантуй состоялся в Ульяновске 18 июня при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова. По традиции Нижнекамск — один из основных организаторов праздника плуга на российском уровне. В этом году в Ульяновск на девяти автобусах отправилась делегация из 406 человек.

XXII Федеральный Сабантуй длился два дня. В первый день были скачки и праздничный концерт, во второй день — открытие майдана, о чем ранее сообщал «Татар-информ».