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Ру Тат
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19 сентября 2021  15:31
Егор Никитин

Федеральный эксперт: «Интерес к выборам в Татарстане выше, чем в целом по стране»

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Татарстанцы проявляют живой интерес к проходящим выборам в Государственную Думу — уровень явки избирателей в республике выше, чем во многих других регионах страны. Об этом на площадке Единого информационного центра сообщил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Он отметил, что голосование в Татарстане проходит в штатном и спокойном режиме, а организация избирательного процесса находится на традиционно высоком уровне. 

«Серьезных эксцессов и конфликтов [на участках республики] не возникало. В республике все проходит организованно, интерес к выборам во многом выше, чем в части российских регионов. Поэтому, как и обычно, все проходит на достойном уровне», — отметил эксперт.

По словам Виноградова, если сравнивать свежие данные по явке избирателей в РТ (более 65% на 12 часов дня) с цифрами из Москвы и Санкт-Петербурга, то татарстанцы значительно опережают жителей двух столиц. 

«В Татарстане исторически явка выше, чем в целом по России. Эта цифра показывает живой интерес людей к голосованию. В то же время здесь нет какой-то искусственной гонки и попыток выйти на 90-процентные показатели», — объяснил Михаил Виноградов.

#Выборы 2021
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