Федерация хоккея Швейцарии о поражении от России: «Команды разделил досадный автогол»

Пресс-служба швейцарской Федерации хоккея прокомментировала поражение своей национальной команды от сборной России (0:1) в дебютном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине.

«Незначительное поражение от ОКР. Команды разделил досадный автогол на 20 минуте. Не унывайте и продолжайте в том же духе, ребята!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, автором победной и единственной шайбы в матче стал Антон Слепышев, который с помощью рикошета от хоккеиста сборной Швейцарии открыл счет в матче за 3 секунды до конца первого периода. После этого зрители голов не увидели.

Свой второй матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут 11 февраля против сборной Дании.