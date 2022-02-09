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Спорт
9 февраля 2022  17:24
Дамир Садриев

Федерация хоккея Швейцарии о поражении от России: «Команды разделил досадный автогол»

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Пресс-служба швейцарской Федерации хоккея прокомментировала поражение своей национальной команды от сборной России (0:1) в дебютном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. 

«Незначительное поражение от ОКР. Команды разделил досадный автогол на 20 минуте. Не унывайте и продолжайте в том же духе, ребята!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, автором победной и единственной шайбы в матче стал Антон Слепышев, который с помощью рикошета от хоккеиста сборной Швейцарии открыл счет в матче за 3 секунды до конца первого периода. После этого зрители голов не увидели. 

Свой второй матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут 11 февраля против сборной Дании.

#хоккей #Олимпиада-2022
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