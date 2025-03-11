Федерация волейбола Татарстана и КНИТУ-КХТИ заключили соглашение о сотрудничестве

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Федерация волейбола Татарстана заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом на своей отчетной конференции.

«Мы уже заключали ряд таких соглашений. Они действительно работают. Люди встречаются, общаются, поддерживают друг друга. У нас уже есть такие договоры с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, КНИТУ-КАИ, Комитетом физической культуры Казани, Школой олимпийского резерва и другими [организациями]», – прокомментировал подписание документа Председатель Государственного Совета РТ и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

Свои подписи под соглашением поставили исполнительный директор Федерации волейбола РТ Мансур Каримов и проректор по воспитательной и социальной работе КНИТУ-КХТИ Альбина Шавалеева.