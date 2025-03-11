Фарид Мухаметшин о развитии волейбола в РТ: Нужно больше работать с молодежью

Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для более динамичного развития волейбола в Татарстане следует еще больше работать со школьными и молодежными организациями. Таким выводом на отчетной конференции Федерации волейбола республики поделился ее глава и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Взрослые команды у нас обеспечены, выступают хорошо. Нужно усилить работу со школьными и молодежными организациями. Прошу Минобразования РТ на одном из заседаний включить этот вопрос в повестку в разрезе муниципальных образований нашей республики», – отметил глава регионального парламента.

Он подчеркнул, что Федерация волейбола Татарстана оценивается как одна из лучших в стране, но это не повод останавливаться на достигнутом.

«Волейбол у нас в республике любят. Это доступный вид спорта. Крайне важное обстоятельство в нынешней экономической ситуации», – заявил Мухаметшин.

Олег Брызгалов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главным проектом федерации остаётся Школьная волейбольная лига, которая ежегодно объединяет тысячи ребят, увлечённых этим видом спорта, заметил вице-президент организации Олег Брызгалов.

«Школьная волейбольная лига – это не только спортивный турнир, но и школа активного болельщика. Ежегодно игры наших профессиональных команд посещают более 10 тыс. школьников. В текущем сезоне мы провели 14 открытых тренировок для 30 школ», – пояснил он.

В этом сезоне Школьной волейбольной лигой уже проведено более 200 игр.