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На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 14:17

Фарид Мухаметшин о развитии волейбола в РТ: Нужно больше работать с молодежью

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Фарид Мухаметшин о развитии волейбола в РТ: Нужно больше работать с молодежью
Фарид Мухаметшин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для более динамичного развития волейбола в Татарстане следует еще больше работать со школьными и молодежными организациями. Таким выводом на отчетной конференции Федерации волейбола республики поделился ее глава и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Взрослые команды у нас обеспечены, выступают хорошо. Нужно усилить работу со школьными и молодежными организациями. Прошу Минобразования РТ на одном из заседаний включить этот вопрос в повестку в разрезе муниципальных образований нашей республики», – отметил глава регионального парламента.

Он подчеркнул, что Федерация волейбола Татарстана оценивается как одна из лучших в стране, но это не повод останавливаться на достигнутом.

«Волейбол у нас в республике любят. Это доступный вид спорта. Крайне важное обстоятельство в нынешней экономической ситуации», – заявил Мухаметшин.

Олег Брызгалов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главным проектом федерации остаётся Школьная волейбольная лига, которая ежегодно объединяет тысячи ребят, увлечённых этим видом спорта, заметил вице-президент организации Олег Брызгалов.

«Школьная волейбольная лига – это не только спортивный турнир, но и школа активного болельщика. Ежегодно игры наших профессиональных команд посещают более 10 тыс. школьников. В текущем сезоне мы провели 14 открытых тренировок для 30 школ», – пояснил он.

В этом сезоне Школьной волейбольной лигой уже проведено более 200 игр.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Фарид Мухаметшин #федерация волейбола РТ
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