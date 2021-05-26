Федерация футбола РТ: Хотим, чтобы к 2024 году футболом занимались 55 тыс. человек

На сегодняшний день в Татарстане футболом занимаются около 50 тыс. человек. До 2024 года этот показатель хотят увеличить до 55 тыс. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев.

«В Татарстане занимается футболом около 50 тысяч человек. РФС поставило нам задачу, чтобы через пять лет занимались 100 тысяч человек. Но мы придерживаемся показателя, чтобы к 2024 году достигнуть показателя в 55 тысяч», – отметил Гусев.

Он подчеркнул, что в республике создаются все условия для развития футбола, в частности, строятся манежи и поля. Кроме того, ежегодно проводится порядка 70 турниров среди разных возрастов.