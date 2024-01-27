Федерация бокса РТ проведет внутреннее расследование инцидента с избиением участника СВО

Президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Федерация бокса Республики Татарстан проведет внутреннее расследование по факту массовой драки с участием боксеров в ночном клубе Альметьевска, в которой был избит участник специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» рассказал президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

«Федерация бокса Татарстана выражает ветерану СВО Павлу Брыжатому свою благодарность и уважение за боевые заслуги, а также искренние сочувствие и поддержку в связи со случившейся ситуацией в родном Альметьевске», — заявил собеседник агентства.

«По поводу инцидента в ночном клубе Альметьевска, а именно — потасовки боксеров с ветераном СВО, правильным будет дождаться объективной правовой оценки со стороны компетентных органов», — выразил уверенность он.

«Со своей стороны можем официально заявить, что боксерское сообщество Татарстана выступает решительно против такого рода поступков, социальной агрессии и любых физических конфликтов вне ринга», — заверил спортивный функционер.

«Напротив, мы много лет пропагандируем созидание и развитие спорта во благо человека и общества», — добавил он.

«Федерация бокса с особым уважением и трепетом относится к участникам и ветеранам СВО, реализует гуманитарную и социальную помощь в этом направлении», — подчеркнул Сергей Игнатьев.

«В разных городах Татарстана нами проводятся турниры памяти героев СВО, реализуются проекты по гуманитарной поддержке бойцов в зоне операции, оказывается постоянная помощь их семьям», — перечислил он.

«Сегодня в СВО принимают участие многие воспитанники татарстанского бокса. Тренеры и спортсмены. Есть среди них и те, кто погиб, защищая интересы России…» — сказал президент Федерации бокса РТ.

«Мы обязательно проведем и свое внутреннее расследование для получения наиболее правдивой картины. Призываем и вас сохранять объективность», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль проверку инцидента с участником СВО в Альметьевске.