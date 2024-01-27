Прокуратура взяла на особый контроль проверку после избиения участника СВО в Альметьевске

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Альметьевске мужчины избили ветерана СВО, который с 2014 года воевал на Донбассе, но был тяжело ранен и вернулся домой.

Сообщалось, что злоумышленники на почве конфликта толпой забили ветерана, сломав ему несколько ребер.

Сообщение об инциденте поступило в МВД Альметьевска из медучреждения, куда пострадавший обратился с травмами. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Между тем, Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль проверку инцидента с участником СВО.