ФБР не обнаружило секретных документов в загородном доме Байдена

Сотрудники ФБР не нашли секретных документов в загородном доме Президента США Джо Байдена. Об этом Associated Press рассказал адвокат главы Белого дома Боб Бауэр.

«Документов с грифом „секретно“ обнаружено не было», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Бауэра, это был плановый обыск, необходимый для тщательного изучения ситуации и показывающий готовность Байдена участвовать в расследовании.

Напомним, помощники американского Президента в ноябре прошлого года нашли в его офисе секретные документы, которые хранились вместе с обычными бумагами. Позднее в гараже американского лидера нашли очередную партию таких документов, а в середине января стало известно, что в частном доме Байдена обнаружили еще пять страниц документов с пометкой «Секретно». Американский лидер отказался от «прозрачного расследования» по этому делу, писали СМИ. В Белом доме, комментируя эту ситуацию, заявили, что расследование докажет «непреднамеренный характер» появления секретных материалов в частном офисе и доме.

Ранее стало известно, что в загородном доме Байдена в Рехобот Бич начался очередной обыск.