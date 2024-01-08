Фазылов рассказал, как проходила проверка подписных листов от РТ в поддержку Путина

В Татарстане продолжается работа по сбору подписей в поддержку кандидатуры действующего Президента Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Сегодня в Москву привезли первую партию подписных листов – о том, какие процедуры до этого были пройдены, рассказал доверенное лицо Владимира Путина сопредседатель регионального избирательного штаба Ринат Фазылов.

«Сегодня мы привезли в Москву, в Центральный избирательный штаб, первую партию подписных листов в поддержку Владимира Владимировича Путина. Сбор подписей в Республике Татарстан начался 23 декабря. Все подписные листы до передачи в Центральный избирательный штаб заверили юристы, а затем заверили доверенные лица. Также волонтеры проверяли подписные листы на правильность заполнения бланков. То есть все основные регламентные процедуры исполнены. Теперь уточнять все собранные подписи в Республике Татарстан будет Центральный избирательный штаб. Работа по сбору подписей в Республике Татарстан продолжается», – сказал он.

Выборы состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. Глава российского государства объявил, что будет баллотироваться на пост Президента, 8 декабря 2023 года, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Для участия в выборах Владимиру Путину необходимо получить 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе.