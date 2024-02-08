Фазлеева возглавила оргкомитет по проведению Года семьи в Татарстане

Правительство Татарстана утвердило организационный комитет по проведению Года семьи в республике. Его председателем назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, следует из соответствующего распоряжения.

Заместителями председателя стали глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина, а секретарем оргкомитета — начальник отдела по вопросам частно-государственного партнерства в социальной сфере Управления соцразвития Аппарата Кабмина РТ Аделя Камалиева.

Членами организационного комитета стали более 30 человек. Это представители министерств и ведомств, религиозных объединений и другие.

«Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 45-дневный срок разработать и внести в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Татарстан проект плана основных мероприятий по проведению в Республике Татарстан Года семьи», — говорится в документе.

Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи по указу Президента Владимира Путина. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Накануне вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева приняла участие в прямом эфире, посвященном Году семьи в республике. Почему в России возникла необходимость в популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей – в материале «Субсидии на детей и афиша мероприятий: специальный сайт для семей запущен в Татарстане».