Субсидии на детей и афиша мероприятий: специальный сайт для семей запущен в Татарстане

Лейла Фазлеева открыла серию прямых эфиров, посвященных Году семьи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фазлеева сказала об уязвимости семьи в сегодняшних реалиях

Нынешний 2024 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Так в стране хотят популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

«Это еще одна возможность поговорить о проблематике, уделить внимание сложнейшим вопросам семьи. Не бывает действительно все гладко и хорошо в семьях, так, чтобы всегда и безупречно. Мы понимаем, что в сегодняшнем мире семья — это очень хрупкое состояние. Думаю, что все мы понимаем, что семья становится очень уязвимой. Вопросы семьи в части воспитания для страны стали актуальными как никогда», — считает вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, мгновенных результатов от Года семьи ждать не стоит, это работа вдолгую. Но очевидно, что меры государственной поддержки работают. Например, Фазлеева сказала, что число многодетных семей в республике перевалило за 50 тыс., тогда как в 2012 году их было зарегистрировано 24,8 тысячи.

Нынешний 2024 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш эфир, в частности, нацелен на то, чтобы показать, что количественные характеристики очень достаточные», — сообщила она.

Вице-премьер похвалилась и другими показателями в Татарстане. Так, например, субсидию в 30% на оплату жилья и коммунальных услуг в республике за минувший год получили 203 тыс. человек. Мерой поддержки по покупке лекарств для детей до 6 лет воспользовались почти 50 тыс. человек. Ежемесячную субсидию на проезд в общественном транспорте получили 57 тыс. человек.

Возвращаясь к теме Года семьи, Фазлеева сообщила, что в России разработали федеральный план мероприятий под эгидой Года семьи, а в Татарстане еще и республиканский, в дополнение.

«В [республиканском] плане, связанном с Годом семьи, наибольшее количество вопросов отражены в пунктах, связанных со здоровьем. Это здоровье матери, здоровье младенца, репродуктивное здоровье наших граждан», — сказала Фазлеева.

Есть пул вопросов, связанных с совершенствованием системы, которая оказывает меры поддержки семьям. Составлен календарь культурно-массовых мероприятий в муниципалитетах.

В Татарстане появился портал, на котором, не выходя из дома, можно узнать обо всех мерах поддержки, которую могут получить родители и дети в республике Скриншот

В Татарстане запущен сайт о мерах поддержки семьям

Наконец-то в Татарстане появился портал, на котором не выходя из дома можно узнать обо всех мерах поддержки, которую могут получить родители и дети в республике. Речь идет о портале family-tatarstan.ru, который должен будет обновляться ежедневно.

«Этот сайт будет содержать все меры поддержки для всех категорий граждан, чтобы не нужно было искать, в какое учреждение обратиться, чтобы каждый из нас видел: какие меры поддержки предусмотрены лично для меня, для моей семьи, куда я могу обратиться, какой формат документов в моем случае направляется», — пояснила Фазлеева во время прямого эфира.

Судя по информации на сайте, существует почти полсотни разных мер поддержки: от подарочных комплектов новорожденным до маткапитала, от выплат на приобретение лекарств до субсидий на оплату «коммуналки» и жилья.

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Фазлеева во время эфира сказала о таких мерах, как предоставление подарка новорожденному, выплаты семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Они обеспечиваются в полном объеме и при этом носят адресный характер.

«Есть абсолютно точная мера, которая связана с поддержкой многодетным семьям. Это вопросы, связанные с предоставлением места в образовательном учреждении, вопросы обеспечения несовершеннолетнего и получение дополнительного образования. Это вопросы, связанные с субсидиями, которые выплачиваются в дошкольном образовательном учреждении. Будут задаваться вопросы по организации питания для многодетных семей, в России эта мера не носила единый характер, и регионы сейчас разрабатывают пакеты документов. Соответственно, меры, связанные с семьей малой обеспеченности и семьей, которая является многодетной, носят адресный и плановый характер», – сказала вице-премьер.

В Татарстане также оказывают меры поддержки семьи по созданию своего дела, заключению социальных контрактов, по работе. Это нужно, чтобы уровень благосостояния семьи был возможным и достаточным. Работа в этих вопросах осуществляется межведомственно, отметила Фазлеева.

Второй раздел сайта к Году семьи в Татарстане — это афиша праздников на месяц вперед. Вероятно, здесь будут публиковаться и анонсы мероприятий в муниципалитетах.

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Есть еще раздел «Всей семьей на выборы». Кстати, о выборах Президента России, которые назначены на 15-17 марта, вице-премьер Татарстана тоже сказала.

«В Российской Федерации предстоит важнейшее событие для каждого из нас — это выборы Президента страны. Ну и всей семьей – на выборы! Думаю, что мы как раз можем показать своим детям эту практику. Заверяю, что я всегда на выборах со своим сыном и своей семьей», — с улыбкой сообщила Лейла Фазлеева.

Она также призвала использовать новый сайт как средство обратной связи, чтобы помощь была адресной и доходила до каждой нуждающейся в этом семьи.

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«Сейчас мамы и папы скажут: а нам детский сад не построили!»

В комментариях к трансляции эфира с Фазлеевой можно было задать вопросы. Больше всего жители спрашивали, когда многодетные семьи смогут получить земельные участки в рамках господдержки. Вице-премьер сообщила, чтобы помощь была более адресной, каждый вопрос будет прорабатываться отдельно после эфира.

Фазлеева не стала уходить от неудобных тем и рассказала, например, о нехватке ясельных групп в Татарстане. Она отметила, что сегодня каждый родитель желает, чтобы ребенок посещал новый детский сад с великолепными воспитателями, так что этот вопрос еще не решен. Обращения и в адрес Раиса республики Рустама Минниханова, и в Кабмин региона по этой теме поступают регулярно.

«Вопрос обеспечения местами в детских садах всегда, во все времена, практически во всех регионах — это острый вопрос. Мы говорим о детских садах, являющихся новостройками, но вместе с тем есть и детские сады, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. Плановые программы республики на это нацелены», — сказала Лейла Фазлеева.

«Мы сегодня говорим практически о 100-процентной доступности дошкольного образования от 3 до 7 лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она упомянула, что есть острые моменты, связанные с возведением жилых массивов, где детские сады уже переполнены.

«Если говорить о цифрах, то в рамках национальных проектов „Демография“ и „Образование“ за последние пять лет построено 50 школ и 91 детский сад. Это более 17 тыс. дошкольных мест. Конечно, мамы и папы сейчас скажут: а нам вот не построили. Такие точки локально есть, но цифры говорят сами за себя. Детские сады строятся, программы капитального ремонта работают. Детские сады приводятся в нормативное состояние. Мы сегодня говорим практически о 100-процентной доступности дошкольного образования от 3 до 7 лет. Запрос на доступность образования для малышей, он бывает в разных территориях», — заявила она.

В некоторых муниципальных районах, со слов Фазлеевой, о такой проблеме вообще не знают, от малышей до подготовишек, — там всем есть место.

«В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» за последние пять лет построено 50 школ и 91 детский сад» Фото: © «Татар-информ»

Строительство школ запланировано и на 2024 год, в том числе в расположенных вблизи Казани Усадах, Куюках, на Высокой Горе.

«Работа в этом направлении точно есть и не будет останавливаться в Год семьи, а будет продолжена», — сообщила вице-премьер Татарстана.

Семья способна научить детей противостоять деструктивному влиянию

Во время эфира разговор зашел и о потреблении контента несовершеннолетними. Лейла Фазлеева отметила, что в этом современные дети могут посоревноваться со взрослыми, но сложность в другом. Взрослые умеют отделять зерна от плевел, а дети нет. Из-за этого требуется повышенное внимание к тому, что потребляют дети, какой контент.

«Оказывать влияние можно на все и на всех, но если человек вооружен правильной информацией и правильным смыслом, то он сможет противостоять этому влиянию», — считает Фазлеева.

Во время эфира разговор зашел и о потреблении контента несовершеннолетними Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Технологии влияния Запада изменились, но Россия будет им противостоять, а для этого нужны сила и опора. Этой опорой может стать школа и семья.

Фазлеева рассказала недавний случай, который произошел, когда она общалась с детьми на форуме «Движение первых».

«Мы говорим про Год семьи с вами в каких-то цифрах, про какие-то меры поддержки. Вчера я имела возможность прикоснуться к волшебству. Девочка шести лет из одного из районов рассказала, как ее старший брат приходит в школу, чтобы проводить те самые „Разговоры о важном“. Когда сестра рассказывала и немного замешалась, для меня потрясающим было движение брата, который положил свою руку на ее, погладил сестру. Мама с папой в этот момент тоже были на форуме. Я поняла тогда, что в этом и есть сила этой семьи — в этом волшебстве прикосновения, в поддержке в трудной ситуации. Как это сделала эта семья? Наверное, они должны этим с нами поделиться. Наверное, в любви появляется это волшебство», — воодушевленно рассказала Фазлеева.

Мероприятия в Год семьи дают возможность увидеть такие семьи, когда родители активно принимают участие в развитии детей, когда братья и сестры поддерживают друг друга. Но одновременно с этим никуда не уходит осознание, что есть семьи, которым нужна помощь.

«Мы не в розовых очках», — подчеркнула вице-премьер Татарстана.